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На улице Мневники устроят флешмоб мыльных пузырей
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На улице Мневники устроят флешмоб мыльных пузырей 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Во дворе дома 23 по улице Мневники пройдет флешмоб мыльных пузырей. Его организуют специалисты ДК «Берендей» в рамках интерактивного праздника «Пузыри».
— На празднике будут звучать песни из сказок и мультфильмов в живом исполнении. Мейкап-станция обеспечит юным гостям аквагрим, а тем, кто постарше, можно будет нанести на лицо модные блестки. Желающие примут участие в эстафете, викторине, конкурсах и мастер-классах. Завершится программа флешмобом мыльных пузырей — каждый участник будет наполнять пространство вокруг себя радужными пузырями, — рассказали в пресс-службе ДК «Берендей».
Праздник состоится в четверг, 16 августа, начало в 16.00. Вход свободный. (ис)
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