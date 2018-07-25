На улице Мневники устроят флешмоб мыльных пузырей

Во дворе дома 23 по улице Мневники пройдет флешмоб мыльных пузырей. Его организуют специалисты ДК «Берендей» в рамках интерактивного праздника «Пузыри».

— На празднике будут звучать песни из сказок и мультфильмов в живом исполнении. Мейкап-станция обеспечит юным гостям аквагрим, а тем, кто постарше, можно будет нанести на лицо модные блестки. Желающие примут участие в эстафете, викторине, конкурсах и мастер-классах. Завершится программа флешмобом мыльных пузырей — каждый участник будет наполнять пространство вокруг себя радужными пузырями, — рассказали в пресс-службе ДК «Берендей».

Праздник состоится в четверг, 16 августа, начало в 16.00. Вход свободный. (ис)