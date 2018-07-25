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В Чехии уже третий министр не исключил отставки из-за плагиата в дипломе
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В Чехии уже третий министр не исключил отставки из-за плагиата в дипломе 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Министр обороны Чехии Лубомир Метнар может уйти в отставку из-за того, что в его дипломной работе обнаружили плагиат.
Эксперты отмечают, что в выпускной квалификационной работе главы чешского минобороны, написанной в 2004 году, много цитат, не оформленных кавычками.
"Я сейчас анализирую свою дипломную работу и предполагаю, что выскажусь о возникшей ситуации до конца этой недели", — цитирует его слова РИА Новости. Министр даже отказался от визита в Словакию, куда он должен был прибыть в среду.
Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что считает плагиат воровством и министр, в работе которого обнаружены подобные заимствования, должен отказаться от своей должности и притязаний на общественно-государственные функции.
Новый чешский кабмин приступил к работе 27 июня, но уже в июле его покинули руководители минюста и минтруда — из-за того, что их уличили в многочисленных заимствованиях из работ выпускников предыдущих лет.
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