В Чехии уже третий министр не исключил отставки из-за плагиата в дипломе 

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар может уйти в отставку из-за того, что в его дипломной работе обнаружили плагиат.
Эксперты отмечают, что в выпускной квалификационной работе главы чешского минобороны, написанной в 2004 году, много цитат, не оформленных кавычками.
"Я сейчас анализирую свою дипломную работу и предполагаю, что выскажусь о возникшей ситуации до конца этой недели", — цитирует его слова РИА Новости. Министр даже отказался от визита в Словакию, куда он должен был прибыть в среду.
Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что считает плагиат воровством и министр, в работе которого обнаружены подобные заимствования, должен отказаться от своей должности и притязаний на общественно-государственные функции.