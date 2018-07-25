Техосмотр возвращается на Украину

«Появление обязательств по проведению технического осмотра можно ожидать к 2020 году. Их разработка уже ведется в стенах Верховной Рады », — об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Нина Южанина в эфире канала ТСН.

По ее мнению, необходимость этого возникла в связи с подписанием Соглашения об ассоциации с Европейским союзом

Напомним, что в еще в 2011 году президент Виктор Янукович подписал закон об отмене ТО (техосмотр — ред.) автомобилей, которые не используются в коммерческих целях. Это было сделано в рамках устранения чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок и борьбой с коррупцией в МВД , когда прохождение ТО превратилось в устойчивую коррупционную схему. Никого не интересовало техническое состояние автомобилей и их пригодность к эксплуатации, а талоны прохождения ТО просто продавались коррумпированными сотрудниками ГАИ

Статистика и резонансные смертельные ДТП в последнее время стали удобным поводом для возвращения ТО, а заодно пополнения госказны. И непонятно, что под этим кроется: забота о безопасности граждан или желание получить дополнительный источник доходов для чиновников.