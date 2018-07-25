Бесконечная борьба. На севере Омской области вырубают лес

История началась ещё в 2014 году. Тогда после многочисленных жалоб местных жителей власти посмотрели снимки со спутника и увидели масштабную вырубку в реликтовом Екатерининском бору.

Были выявлены факты незаконных рубок объёмом более 4,5 кубометра. Ущерб составил 21 млн руб. Судя по снимкам, «чёрные» лесорубы начали орудовать в лесу ещё в 2013 году.

Осенью 2017 года власти обезвредили преступную группировку, которая рубила лес в Тарском районе якобы для бытовых нужд населения, а затем продавала древесину в Китай. Во время спецоперации УМВД России по Омской области арестовали пять человек, входящих в преступную группировку. Ещё несколько человек скрылись, их объявили в розыск. По данным правительства Омской области, вырубкой, транспортировкой и продажей ценной древесины занималось сообщество, которое прикрывали чиновники и силовики. Их фамилии до сих пор неизвестны.

«Нам совершенно ясно, что процессы, которые происходили с подлогом документов, завязаны на чиновниках регионального минприроды и местных администраций, — заявил координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов . — Эти схемы не могут существовать без чиновников, силовиков и контролирующих органов. А если они об этом не знали, это преступная халатность».

Отметим, что жители Тарского района, которые пытались бороться с нелегалами, получали угрозы. Так, например, пострадала жительница Тарского района Людмила Жукова . «Чёрные» лесорубы сожгли ей баню. Ситуацию расценили как попытку давления на активистку. Также члены группы оказывали давление на сотрудников местного лесхоза и предпринимателей. Ущерб от деятельности ОПГ составил более 1 млрд руб.

После задержания злоумышленников полиция установила круглосуточные посты на трассах Омск Муромцево и Омск — Тюмень . С ноября 2017 года там посменно дежурят полицейские, казаки, кинологи и сотрудники лесного хозяйства. Для них поставили вагончики с электричеством, отоплением и Интернетом.

Правительство Омской области создало межведомственную комиссию, которая занимается вопросом вырубок в Таре, а Александр Бурков решил увеличить частоту получения снимков омских лесов со спутников. Сейчас регион получает фотографии только раз в год.

К настоящему моменту возбуждено несколько уголовных дел в отношении сотрудников лесничеств. Также заведены уголовные дела на 11 членов преступной группировки, и два — в отношении молодых людей, которые подожгли баню Людмилы Жуковой.

Заповедная зона

Президент России Владимир Путин поручил генпрокуратуре разобраться с деятельностью «чёрных» лесорубов в Таре. Проверка Рослесхоза , проведённая в Омской области, показала, что вырубку ценной древесины вели и арендаторы лесных участков, и сотрудники лесхозов.

Биометрический метод исследования подтвердил, что при заготовке древесины арендаторы нарушили требования федерального законодательства. Под предлогом заготовки больных деревьев лиственных пород они вырубили здоровые хвойные, во много раз превышая разрешённый объём.

«Только на территории одного Тарского района объём незаконной рубки составил 3955 кубометров, — пояснил руководитель рабочей группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса омского отделения общественного движения Игорь Новошинский. — Был причинён ущерб около 42,5 млн руб. О чём говорят эти цифры? У нас за весь 2017 год общий доход от деятельности лесного хозяйства составил 65 млн руб. То есть размер ущерба, выявленного в течение двух дней, сопоставим с тем, что региональный бюджет получил за целый год».

Чтобы предотвратить дальнейшее расхищение реликтового леса, правительство Омской области решило создать государственный природный заказник «Урочище Екатерининское». На территории заказника будут запрещены промысловая, любительская и спортивная охота, рубки леса и лесозаготовительные работы, за исключением санитарных рубок леса.