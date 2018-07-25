Врачи ФМБА в 2018 году обследуют жителей двух отдаленных сельских районов Омской области

"Мы подписали с Федеральным медико-биологическим агентством соглашение об обследовании жителей Омской области. Будут выделены 45 специалистов, которые в течение двух недель обследуют жителей Русско-Полянского и Павлоградского районов. Это те районы, откуда шли основные жалобы на качество медицинских услуг", — заявил Бурков.

По словам руководителя ФМБА Владимира Уйбы, жителей сибирского региона будут обследовать врачи сразу 20 специальностей. «Это хирурги, окулисты, лоры, кардиологи, акушеры-гинекологи

Все люди, у которых в ходе осмотра будет выявлена необходимость дальнейшего лечения, его получат. Мы работаем по законченному случаю — и это основное отличие от диспансеризации», — заявил Уйба.

Он отметил, что в этом году врачи агентства будут обследовать только взрослое население. «Эту работу, скорее всего, мы сделаем системной, и в следующем году привезем врачей педиатрических специальностей, другие диагностические блоки. Все это в составе агентства есть», — сообщил начальник ФМБА.

Уйба рассказал, что агентство рассмотрит возможность прибрести и расквартировать в Омске три медицинских модуля и работать с населением не разово, а круглый год. «Затраты на создание такого отряда — около 150-200 млн рублей. Но это позволит не гонять модули из Москвы или Новосибирска », — отметил врач.

Проблема оказания медицинской помощи жителям сельских районов остается актуальной для Омской области. В регионе, северная часть которого покрыта тайгой, а дороги зачастую непроходимы из-за снегопадов, распутья или весеннего паводка, в деревнях находятся 808 фельдшерско-акушерских пунктов, из которых 245 не укомплектованы медиками. В эти населенные пункты раз в неделю приезжают врачи, которые осматривают население и проводят процедуры. В деревнях с населением до 100 человек с 2011 года создано 459 хозяйств, в которых социально активные люди обучены навыкам оказания первой помощи при внезапных, опасных для жизни заболеваниях, несчастных случаях, травмах и отравлениях.