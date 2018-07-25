Ещё
Врачи ФМБА в 2018 году обследуют жителей двух отдаленных сельских районов Омской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врачи ФМБА в 2018 году обследуют жителей двух отдаленных сельских районов Омской области 

ТАСС 1 час назад
ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Правительство Омской области и Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) заключили соглашение об обследовании специалистами ФМБА жителей двух отдаленных сельских районов региона, из которых поступали жалобы на качество медицинских услуг. Об этом заявил в среду журналистам врио губернатора региона Александр Бурков.
"Мы подписали с Федеральным медико-биологическим агентством соглашение об обследовании жителей Омской области. Будут выделены 45 специалистов, которые в течение двух недель обследуют жителей Русско-Полянского и Павлоградского районов. Это те районы, откуда шли основные жалобы на качество медицинских услуг", — заявил Бурков.
По словам руководителя ФМБА Владимира Уйбы, жителей сибирского региона будут обследовать врачи сразу 20 специальностей. «Это хирурги, окулисты, лоры, кардиологи, акушеры-гинекологи
Все люди, у которых в ходе осмотра будет выявлена необходимость дальнейшего лечения, его получат. Мы работаем по законченному случаю — и это основное отличие от диспансеризации», — заявил Уйба.
Он отметил, что в этом году врачи агентства будут обследовать только взрослое население. «Эту работу, скорее всего, мы сделаем системной, и в следующем году привезем врачей педиатрических специальностей, другие диагностические блоки. Все это в составе агентства есть», — сообщил начальник ФМБА.
Уйба рассказал, что агентство рассмотрит возможность прибрести и расквартировать в Омске три медицинских модуля и работать с населением не разово, а круглый год. «Затраты на создание такого отряда — около 150-200 млн рублей. Но это позволит не гонять модули из Москвы или Новосибирска», — отметил врач.
Проблема оказания медицинской помощи жителям сельских районов остается актуальной для Омской области. В регионе, северная часть которого покрыта тайгой, а дороги зачастую непроходимы из-за снегопадов, распутья или весеннего паводка, в деревнях находятся 808 фельдшерско-акушерских пунктов, из которых 245 не укомплектованы медиками. В эти населенные пункты раз в неделю приезжают врачи, которые осматривают население и проводят процедуры. В деревнях с населением до 100 человек с 2011 года создано 459 хозяйств, в которых социально активные люди обучены навыкам оказания первой помощи при внезапных, опасных для жизни заболеваниях, несчастных случаях, травмах и отравлениях.
ТАСС: последние новости
Федотов: заседание СПЧ по нарушениям в колониях может пройти в октябре Памфилова обвинила избирательную систему Петербурга в зависимости от властей Reuters: умер бывший гендиректор FIAT-Chrysler Серджо Маркионне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма601
Россия пригрозила Грузии силой116
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку375
Заявление Лолиты грозит международным скандалом272
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом32
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение