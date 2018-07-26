Правда, что на Дону появились ядовитые пауки — каракурты?

Яд каракурта в 12 раз токсичнее яда гремучей змеи, а укус «чёрной вдовы» — самки паука, которая после спаривания поедает самца, может быть смертелен и для человека.

Как сообщает СМИ, в Ростовской области зафиксированы случаи выхода к человеку опасного паукообразного — каракурта. Дончане находят их у себя на садовых участках, вдоль дорог, на подворьях частных домов.

Напомним, что в 2014 году особь такого членистоного нашли в хуторе Калинин Мясниковского района Ростовской области. А это всего 20 километрах от донской столицы. Он разгуливал по полу в кухне одного из частных домов. То, что это ядовитое существо, подтвердили специалисты.

Кстати, яд каракурта в 12 раз токсичнее яда гремучей змеи, а укус «чёрной вдовы» — самки паука, которая после спаривания поедает самца, может быть смертелен и для человека.

Как ранее писал «АиФ-Ростов» , нашествие и увеличение популяции «чёрных вдов» в Ростовской области фиксируется с 2003 года. Первая вспышка и укушенные тогда появились под Таганрогом

В последующие годы каракурты были замечены в Азовском районе, вдоль побережья Таганрогского залива, в дельте Дона, в долине Мёртвого Донца.

В настоящее время ареал обитания каракуртов вплотную приблизился к границам Ростова. В соседней Астрахани также зафиксировали активизацию ядовитых пауков: 16 укушенных оказались на больничных койках.

По словам энтомолога, старшего научного сотрудника ИАЗ ЮНЦ РАН, кандидата биологических наук Александра Пономарёва , особо опасны каракурты в июле-августе, когда самки в поисках лучших мест для откладки яиц начинают мигрировать. С этой целью они могут заползать в дома, особенно — в сельской местности, прятаться в обуви, в постелях.

Чтобы избежать укуса, ни в коем случае не следует бить или давить «злодея». Самый безопасный способ избежать укуса — стряхивать паука.