Ещё
Правда, что на Дону появились ядовитые пауки — каракурты?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правда, что на Дону появились ядовитые пауки — каракурты? 

АиФ Ростов 42 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Яд каракурта в 12 раз токсичнее яда гремучей змеи, а укус «чёрной вдовы» — самки паука, которая после спаривания поедает самца, может быть смертелен и для человека.
Как сообщает СМИ, в Ростовской области зафиксированы случаи выхода к человеку опасного паукообразного — каракурта. Дончане находят их у себя на садовых участках, вдоль дорог, на подворьях частных домов.
Напомним, что в 2014 году особь такого членистоного нашли в хуторе Калинин Мясниковского района Ростовской области. А это всего 20 километрах от донской столицы. Он разгуливал по полу в кухне одного из частных домов. То, что это ядовитое существо, подтвердили специалисты.
Кстати, яд каракурта в 12 раз токсичнее яда гремучей змеи, а укус «чёрной вдовы» — самки паука, которая после спаривания поедает самца, может быть смертелен и для человека.
Как ранее писал «АиФ-Ростов», нашествие и увеличение популяции «чёрных вдов» в Ростовской области фиксируется с 2003 года. Первая вспышка и укушенные тогда появились под Таганрогом.
В последующие годы каракурты были замечены в Азовском районе, вдоль побережья Таганрогского залива, в дельте Дона, в долине Мёртвого Донца.
В настоящее время ареал обитания каракуртов вплотную приблизился к границам Ростова. В соседней Астрахани также зафиксировали активизацию ядовитых пауков: 16 укушенных оказались на больничных койках.
По словам энтомолога, старшего научного сотрудника ИАЗ ЮНЦ РАН, кандидата биологических наук Александра Пономарёва, особо опасны каракурты в июле-августе, когда самки в поисках лучших мест для откладки яиц начинают мигрировать. С этой целью они могут заползать в дома, особенно — в сельской местности, прятаться в обуви, в постелях.
Чтобы избежать укуса, ни в коем случае не следует бить или давить «злодея». Самый безопасный способ избежать укуса — стряхивать паука.
АиФ Ростов: последние новости
В какое время можно увидеть лунное затмение 27 июля 2018 года? Свет отключат в домах ряда улиц Таганрога Когда на птицефабрике в Белой Калитве прекратят сжигание отходов?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР69
С Крымским мостом может произойти страшное398
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями154
Тест: Мужчина или женщина? Определите пол2
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия36
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:50
Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение