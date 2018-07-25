Лауреат премии всемирной интернет-энциклопедии о тонкостях перевода и редактуры в сети

Лауреатом премии «Википедии» впервые стал россиянин — Фархад Фаткуллин из Татарстана . Волонтёр, представляющий татароязычный сегмент глобальной интернет-энциклопедии, не считает награду своим личным успехом. В интервью корреспонденту RT победитель рассказал об особенностях работы с национальными языками, отличиях татарской версии «Википедии» от английской, а также о том, как редактируются статьи известного ресурса.

— Фархад, расскажите о своём профессиональном опыте. Кто вы по специальности?

— Я живу в Казани и работаю переводчиком с русского на английский. В основном в Татарстане, периодически в разных уголках России и планеты. Какое-то время я был штатным сотрудником аппарата президента Республики Татарстан, а сейчас работаю на официальных мероприятиях. В мае ездил в Питер на Международный экономический форум.

— Вы присутствовали на награждении?

— Нет, в ЮАР я не был. В следующем году уже планирую поехать в Стокгольм , в августе мероприятие будет в их городской ратуше, в большом зале, где Нобелевские премии вручаются.

— Вы знали, что вас наградят, или это стало полной неожиданностью?

— Для меня это стало неожиданностью. Я синхронно переводил это мероприятие на русский язык для коллег по всей России. Товарищи, которые меня слушают, например, на русском канале в Башкортостане , в Якутии , тоже были удивлены и не скрывали своего ликования.

— «Википедия» существует на русском более 15 лет, и впервые награда у россиянина. В чём секрет, за что была эта награда?

— «Википедия» на русском существует с 2002 года. Так получилось, что у меня есть и профессиональные навыки, и языковые, и межкультурные. Мне было достаточно просто общаться, рассказывать о достижениях наших региональных разделов на мероприятиях внутри России, которые у нас, у волонтёров, проводятся. Плюс рассказывать о том, что мы делаем в России и из России на глобальном уровне.

И, учитывая тот факт, что мои коллеги в прошлом году очень красиво объяснили нашим международным коллегам, что по многоязычию вики-проектов Российская Федерация стоит на первом месте, они наконец увидели, осознали и решили наградить россиянина.

— Вы переводите уже имеющиеся статьи из «Википедии» на татарский или создаёте статьи, интересные с точки зрения вашего региона и национальности?

— Татарский раздел, так же как и другие разделы на языках народов России, кроме русского, имеет относительно небольшое сообщество. Поэтому во всех этих разделах работать, учиться, знакомиться с самой технологией и с возможностями намного удобнее.

Волонтёр в маленьких разделах — на вес золота. Для своих детей я на татарский перевёл с английского, французского, итальянского и русского про историю Международного женского дня. Но в последнее время я, наверное, больше делюсь своим опытом. Плюс различные образовательные материалы перевожу на русский язык.

— Авторы татароязычного сегмента «Википедии» — кто они?

— Про них рассказать проще, чем про русских, потому что их меньше. Сейчас их менее ста человек, из Татарстана — около семидесяти. Из-за рубежа правят меньше — подозреваю, что там, где в школе или в семьях на татарском не читают, воскресной школы нет, это и не распространено. В Татарстане это делают как школьники, так и пенсионеры.

— Как вам кажется, «Википедия» и её авторы всегда объективны?

— В данном случае, наверное, я буду исходить из общевикипедийного понимания. Вообще википедисты рассматривают «Википедию» как набор ссылок на внешние источники. То есть да, там может быть неплохая статья написана, но самое ценное в «Википедии» — это ссылки.

«Википедия» изначально не гарантирует точности информации, более или менее объективно описано то, что представлено в ссылке. То есть «Википедия» — это на любом языке, даже на английском, хотя там она уже давно «Британику» преодолела, и на русском тоже — это инструмент первого ознакомления, быстрого. Когда за тебя кто-то собрал огромный объём информации и обобщил — из разных языков, возможно, с разных точек зрения.

В жизни нет ничего абсолютно объективного, и поэтому ни одно предложение энциклопедии тоже не может быть абсолютно объективным.

— Что вам известно о «Википедии» на других языках народов России?

— На языках народов России у нас более 30 разделов. В лидерах русскоязычный раздел, следующая группа — украинский, потом финский, потом азербайджанский, потом казахский, потому что они у нас в разных регионах России входят в число официальных языков.

Это только те, которые имеют статус у нас в России. Дальше идут как раз татарский и башкирский, чеченский, якутский, тувинский, бурятский, удмуртский. Там обычно есть системные сообщения и переведён интерфейс. Последним из таких разделов у нас в России стал ингушский. Он был одобрен, по нему выполнили базовые требования в январе.

— А идиш присутствует?

— Да, присутствует, и мы его включаем, поскольку он у нас официальный в Биробиджане и имеет статус. Хотя, по-моему, там на сегодня активно пишущих журналистов и нет. Я смотрел статистику разделов — откуда в большей степени читают и откуда в большей степени правят. К сожалению, я не могу сказать, что «Википедию» на идише читают в России.

— В этом году автором текста Тотального диктанта была представительница татарского народа Гузель Яхина . Как вы считаете, насколько интересны были бы такие акции, как Тотальный диктант, если бы они проходили на национальных языках?

— На татарском языке подобные мероприятия проводятся достаточно давно. В Татарстане я слышу об этом регулярно каждый год. Это способствует лингвистическому патриотизму. Но сегодня для молодёжи смартфон важнее, чем ручка. И в этом смысле, мне кажется, были бы интересны подобные инициативы и в вики-среде.

Меня очень впечатляют наши армянские коллеги, у которых по всему миру армянская диаспора учит своих детей писать «Википедию». И потом детки в деревнях, где 2 тыс. человек живут всего, например, пишут и обсуждают любимые темы с огромным удовольствием на родном армянском языке. Даже если это в диаспоре в Канаде или во Франции , в Турции или ещё где-то.