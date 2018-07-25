Лауреат премии всемирной интернет-энциклопедии о тонкостях перевода и редактуры в сети 

Лауреатом премии «Википедии» впервые стал россиянин — Фархад Фаткуллин из Татарстана. Волонтёр, представляющий татароязычный сегмент глобальной интернет-энциклопедии, не считает награду своим личным успехом. В интервью корреспонденту RT победитель рассказал об особенностях работы с национальными языками, отличиях татарской версии «Википедии» от английской, а также о том, как редактируются статьи известного ресурса.
— Фархад, расскажите о своём профессиональном опыте. Кто вы по специальности?
— Я живу в Казани и работаю переводчиком с русского на английский. В основном в Татарстане, периодически в разных уголках России и планеты. Какое-то время я был штатным сотрудником аппарата президента Республики Татарстан, а сейчас работаю на официальных мероприятиях. В мае ездил в Питер на Международный экономический форум.
— Вы присутствовали на награждении?
— Нет, в ЮАР я не был. В следующем году уже планирую поехать в Стокгольм, в августе мероприятие будет в их городской ратуше, в большом зале, где Нобелевские премии вручаются.
— Вы знали, что вас наградят, или это стало полной неожиданностью?
— Для меня это стало неожиданностью. Я синхронно переводил это мероприятие на русский язык для коллег по всей России. Товарищи, которые меня слушают, например, на русском канале в Башкортостане, в Якутии, тоже были удивлены и не скрывали своего ликования.
— «Википедия» существует на русском более 15 лет, и впервые награда у россиянина. В чём секрет, за что была эта награда?
— «Википедия» на русском существует с 2002 года. Так получилось, что у меня есть и профессиональные навыки, и языковые, и межкультурные. Мне было достаточно просто общаться, рассказывать о достижениях наших региональных разделов на мероприятиях внутри России, которые у нас, у волонтёров, проводятся. Плюс рассказывать о том, что мы делаем в России и из России на глобальном уровне.
И, учитывая тот факт, что мои коллеги в прошлом году очень красиво объяснили нашим международным коллегам, что по многоязычию вики-проектов Российская Федерация стоит на первом месте, они наконец увидели, осознали и решили наградить россиянина.
— Вы переводите уже имеющиеся статьи из «Википедии» на татарский или создаёте статьи, интересные с точки зрения вашего региона и национальности?
— Татарский раздел, так же как и другие разделы на языках народов России, кроме русского, имеет относительно небольшое сообщество. Поэтому во всех этих разделах работать, учиться, знакомиться с самой технологией и с возможностями намного удобнее.
Волонтёр в маленьких разделах — на вес золота. Для своих детей я на татарский перевёл с английского, французского, итальянского и русского про историю Международного женского дня. Но в последнее время я, наверное, больше делюсь своим опытом. Плюс различные образовательные материалы перевожу на русский язык.
— Авторы татароязычного сегмента «Википедии» — кто они?
— Про них рассказать проще, чем про русских, потому что их меньше. Сейчас их менее ста человек, из Татарстана — около семидесяти. Из-за рубежа правят меньше — подозреваю, что там, где в школе или в семьях на татарском не читают, воскресной школы нет, это и не распространено. В Татарстане это делают как школьники, так и пенсионеры.
— Как вам кажется, «Википедия» и её авторы всегда объективны?
— В данном случае, наверное, я буду исходить из общевикипедийного понимания. Вообще википедисты рассматривают «Википедию» как набор ссылок на внешние источники. То есть да, там может быть неплохая статья написана, но самое ценное в «Википедии» — это ссылки.
«Википедия» изначально не гарантирует точности информации, более или менее объективно описано то, что представлено в ссылке. То есть «Википедия» — это на любом языке, даже на английском, хотя там она уже давно «Британику» преодолела, и на русском тоже — это инструмент первого ознакомления, быстрого. Когда за тебя кто-то собрал огромный объём информации и обобщил — из разных языков, возможно, с разных точек зрения.
В жизни нет ничего абсолютно объективного, и поэтому ни одно предложение энциклопедии тоже не может быть абсолютно объективным.
— Что вам известно о «Википедии» на других языках народов России?
— На языках народов России у нас более 30 разделов. В лидерах русскоязычный раздел, следующая группа — украинский, потом финский, потом азербайджанский, потом казахский, потому что они у нас в разных регионах России входят в число официальных языков.
Это только те, которые имеют статус у нас в России. Дальше идут как раз татарский и башкирский, чеченский, якутский, тувинский, бурятский, удмуртский. Там обычно есть системные сообщения и переведён интерфейс. Последним из таких разделов у нас в России стал ингушский. Он был одобрен, по нему выполнили базовые требования в январе.
— А идиш присутствует?
— Да, присутствует, и мы его включаем, поскольку он у нас официальный в Биробиджане и имеет статус. Хотя, по-моему, там на сегодня активно пишущих журналистов и нет. Я смотрел статистику разделов — откуда в большей степени читают и откуда в большей степени правят. К сожалению, я не могу сказать, что «Википедию» на идише читают в России.
— В этом году автором текста Тотального диктанта была представительница татарского народа Гузель Яхина. Как вы считаете, насколько интересны были бы такие акции, как Тотальный диктант, если бы они проходили на национальных языках?
— На татарском языке подобные мероприятия проводятся достаточно давно. В Татарстане я слышу об этом регулярно каждый год. Это способствует лингвистическому патриотизму. Но сегодня для молодёжи смартфон важнее, чем ручка. И в этом смысле, мне кажется, были бы интересны подобные инициативы и в вики-среде.
Меня очень впечатляют наши армянские коллеги, у которых по всему миру армянская диаспора учит своих детей писать «Википедию». И потом детки в деревнях, где 2 тыс. человек живут всего, например, пишут и обсуждают любимые темы с огромным удовольствием на родном армянском языке. Даже если это в диаспоре в Канаде или во Франции, в Турции или ещё где-то.
Сейчас, по-моему, в Дагестане планируют в каком-то районе сделать аналогичное. Получается, глава района признал, что дело популяризации родного языка — это дело достойное, и разрешает во внеклассном режиме работать со школьниками. Хочется надеяться, что моя награда поспособствует распространению подобной деятельности.