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РФ может нанести сокрушительный удар по экономике США
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РФ может нанести сокрушительный удар по экономике США 

Банки Сегодня 59 минут назад
РФ может нанести сокрушительный удар по экономике СШАПо мнению аналитиков издания, недавний всплеск процентных ставок в США спровоцировала Россия, путем вывода своего капитала из американских облигаций федерального займа. Если еще недавно, вложения РФ в ОФЗ США составляли около $96 миллиардов, то теперь еле дотягивают до $15 миллиардов. Все это немного пошатнуло американскую экономику и вызвало недовольства у лидера США Дональда Трампа.
Эксперты считают, что Россия пошла на этот шаг из-за все новых и новых антироссийских санкций, которые наносят вред российской экономике и негативно влияют на национальную валюту. Атака на экономику США через ОФЗ позволит РФ уже в ближайшее время укрепить рубль на фоне незначительного падения доллара.
Сокрушительный удар по экономике США будет нанесен в том случае, если Китай поддержит позицию России, и вслед за ней начнет выводить свои активы из облигаций федеральных займов США. Примечательно то, что КНР находится на первом месте по вложениям в американские ОФЗ. Ситуацию усложняют торговые противоречия, которые вылились в настоящие торговые боевые действия, между США и Китаем. Поэтому аналитики не исключают, что уже в скором времени Китай может поддержать позицию России в отношении ОФЗ США.
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