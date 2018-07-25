РФ может нанести сокрушительный удар по экономике США

РФ может нанести сокрушительный удар по экономике СШАПо мнению аналитиков издания, недавний всплеск процентных ставок в США спровоцировала Россия, путем вывода своего капитала из американских облигаций федерального займа. Если еще недавно, вложения РФ в ОФЗ США составляли около $96 миллиардов, то теперь еле дотягивают до $15 миллиардов. Все это немного пошатнуло американскую экономику и вызвало недовольства у лидера США Дональда Трампа

Эксперты считают, что Россия пошла на этот шаг из-за все новых и новых антироссийских санкций, которые наносят вред российской экономике и негативно влияют на национальную валюту. Атака на экономику США через ОФЗ позволит РФ уже в ближайшее время укрепить рубль на фоне незначительного падения доллара.