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В пятницу центр перекроют для движения. Здесь пройдет Крестный ход
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В пятницу центр перекроют для движения. Здесь пройдет Крестный ход 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса eparh33.ru  Пресс-служба администрации города Владимира предупреждает о том, что в пятницу, 27 июля, на полтора часа (с 19-00 до 20-30) будет перекрыто движение всех видов транспорта по улицам
Большая Московская (от перекрестка с улицей Гагарина) и улице Большая Нижегородская (до пересечения с улицей Почаевской).
Перекрытие связано с Крестным ходом, который организует Владимирская епархия в честь 1030-летия крещения Руси. В 18 часов в Успенском кафедральном соборе пройдет вечерняя служба, а в 19 часов верующие во главе с митрополитом Владимирским и Суздальским Евлогием пройдут до Князь-Владимирского кладбища.
Во владимирской мэрии автомобилистам предлагают объезжать центр
по улицам Гагарина, Луначарского, Усти-на-Лабе, Мира и по Лыбедской магистрали.
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