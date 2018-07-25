В пятницу центр перекроют для движения. Здесь пройдет Крестный ход

Фото с ресурса eparh33.ru Пресс-служба администрации города Владимира предупреждает о том, что в пятницу, 27 июля, на полтора часа (с 19-00 до 20-30) будет перекрыто движение всех видов транспорта по улицам

Большая Московская (от перекрестка с улицей Гагарина) и улице Большая Нижегородская (до пересечения с улицей Почаевской).

Перекрытие связано с Крестным ходом, который организует Владимирская епархия в честь 1030-летия крещения Руси. В 18 часов в Успенском кафедральном соборе пройдет вечерняя служба, а в 19 часов верующие во главе с митрополитом Владимирским и Суздальским Евлогием пройдут до Князь-Владимирского кладбища.

Во владимирской мэрии автомобилистам предлагают объезжать центр

по улицам Гагарина, Луначарского, Усти-на-Лабе, Мира и по Лыбедской магистрали.