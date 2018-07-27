В Киеве пройдет Всеукраинский крестный ход

Сам праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.

По информации УПЦ, 27 июля, ровно за час до полудня, во всех храмах и монастырях Украинской православной церкви, по благословению митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, будет совершен торжественный праздничный колокольный звон: «в ознаменование праздника и как призыв к общей молитве».

Большой крестный ход В 13.00 на Владимирской горке начнется молебен, который совершит митрополит Онуфрий, а по его окончании, около 13.30, состоится так называемый Большой крестный ход с чудотворными иконами и мощами святых от Владимирской горки по улицам украинской столицы в Киево-Печерскую лавру.

Традиционно в крестном ходе в Киеве примут участие верующие со всей Украины и из других славянских стран. «В позапрошлые годы было 30-40 тысяч участников, затем 80 тысяч, 100 тысяч — в прошлом году. Поскольку ежегодно верующих все больше и больше, ожидаем, что эта тенденция сохранится и в этом году», — сказал журналистам глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Нежинский и Прилукский Климент.

По его словам, празднование Крещения Руси и, в частности, проведение всеукраинского крестного хода — это «уникальное событие, которое объединяет всю страну». «Я не знаю, есть ли у нас еще такие мероприятия, которые бы в столице объединили „едиными устами и единым сердцем“ людей из всех регионов», — сказал архиерей.

В этом году участники церковного шествия пройдут по улицам Киева с большой иконой апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и креста, на котором он был распят. Образ апостола Андрея был написан в греческом монастыре Патры и передан в дар Украинской православной церкви управляющим Патрийской митрополии митрополитом Хризостомом. В Киев икону доставили из Запорожья по водам Днепра — тем же путем, который в свое время проделал Андрей Первозванный, один из 12-ти апостолов Христа.

На Большом крестном ходе верующие пронесут еще несколько чудотворных икон и мощей, которым затем можно будет поклониться в Киево-Печерской лавре: мощи святого князя Владимира, мироточивую главу священномученика Климента Римского, стопу апостола Андрея Первозванного, икону Богородицы «Зимненская», икону с частицей мощей священномученика Владимира (Богоявленского), мощи великомученика Георгия Победоносца и икону с частицей мощей преподобного Серафима Саровского.

На следующий день, утром 28 июля, в Киево-Печерской лавре состоится праздничная Божественная литургия, которую также возглавит предстоятель УПЦ.

На юбилейные мероприятия в Киев прибудут делегации фактически со всего православного мира. «На торжествах будут представители 12-ти поместных церквей: Константинопольской, Александрийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Албанской, Польской, Чехии Словакии , а также Православной церкви в Америке. По техническим причинам не смогут прибыть представители Антиохийской и Элладской церквей, но духовно, молитвенно они будут с нами», — сообщил замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич

Кроме того, по традиции, к участию в молебне на Владимирской горке и богослужении в лавре приглашены и представители посольств православных стран. Также ожидается приезд многочисленных паломников из-за рубежа. По данным киевской полиции, в праздничные дни обеспечением порядка в украинской столице будут заниматься более 3 тысяч полицейских и около 1,5 тысячи военнослужащих.

Праздник народов и исторической Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с празднованием 1030-летия крещения Руси дал эксклюзивное интервью украинскому телеканалу «Интер», которое будет показано в пятницу утром.

"Киево-Печерская лавра сегодня остается оплотом канонического православия на украинской земле. Очень надеюсь, что времена пройдут, и мы снова сможем все вместе помолиться у этой великой святыни", — сказал патриарх, обращаясь к своей пастве на Украине. Отрывок из интервью с предстоятелем РПЦ телеканал проанонсировал накануне.

Говоря о смысле крещения Руси князем Владимиром, патриарх Кирилл отмечает, что «для людей веры, людей Церкви это событие в первую очередь связано с тем, что свет Христов пришел на нашу землю».

По словам председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, юбилей Крещения Руси будет праздноваться «всей полнотой Православной церкви, центрами празднования станут и Киев, и Минск , и Москва, и Кишинев , и другие города стран, входящих в зону пастырского попечения Русской церкви».

"В киевской крещальной купели крестились предки братских народов исторической Руси. Сегодня эти народы в силу разных причин разделены политическими границами, и мы с уважением относимся к этим границам, но они не должны проходить по нашим сердцам", — сказал Легойда.

В российской столице основные торжества состоятся непосредственно 28 июля. В этот день патриарх Кирилл и патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II совершат Божественную литургию на Соборной площади Кремля и возглавят крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме. Как уточняют в РПЦ, богослужение на Соборной площади Кремля, под открытым небом, пройдет «впервые в новейшей истории России ».

Согласно «Повести временных лет», в 987 году князь Владимир на совете бояр принял решение о крещении Руси «по закону греческому». Через год после того как киевский князь отбил у византийцев Корсунь (Херсонес — Херсонесское городище на территории современного Севастополя ), на мирных переговорах с императорами Василием II и Константином VIII Владимир предложил вернуть город, если они отдадут ему в жены свою сестру Анну, а те, в свою очередь, поставили ему условие — креститься. Владимир вместе с дружиной крестился, после чего обвенчался с Анной, вернулся в Киев и велел уничтожить языческие идолы и крестить народ, что и произошло в 988 году.

Точных данных о начале церковного почитания князя Владимира нет, п одной из гипотез, канонизация крестителя Руси состоялась во второй половине XIII века. В 1635 митрополит Киевский Петр Могила обрел мощи Владимира из руин Десятинной церкви. В воспоминание будущим родам святитель извлек из найденного в развалинах древнейшего русского храма саркофага главу князя и кисть правой руки. Впоследствии глава была положена в главный храм Киевской Печерской лавры во имя Успения Пресвятой Богородицы, кисть — в Киевский Софийский собор. Часть святых мощей оказалась в Москве, в Успенском соборе.