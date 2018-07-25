Встреча главы управы района Сокол с жителями состоится 1 августа

Жители Сокола встретятся с главой районной управы Сергеем Бахровым в предстоящую среду, 1 августа. На повестке дня тема «О реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах».

Как сообщил представитель управы, встреча будет организована по адресу: улица Шишкина, дом 7 (здание управы района Сокол). Начало в 19.00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

Отметим, что вторая в этом месяце встреча руководства района Сокол с населением состоится 15 августа. (ео)