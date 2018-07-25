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Встреча главы управы района Сокол с жителями состоится 1 августа
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Встреча главы управы района Сокол с жителями состоится 1 августа 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Жители Сокола встретятся с главой районной управы Сергеем Бахровым в предстоящую среду, 1 августа. На повестке дня тема «О реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение в многоквартирных домах».
Как сообщил представитель управы, встреча будет организована по адресу: улица Шишкина, дом 7 (здание управы района Сокол). Начало в 19.00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.
Отметим, что вторая в этом месяце встреча руководства района Сокол с населением состоится 15 августа. (ео)
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