Паропроводы «СИБУР Тольятти» получили современную теплоизоляцию

Реализация проекта позволит сократить потери тепла в атмосферу в процессе транспортировки пара на 45 тыс. Гкал в год. Аналогичным количеством тепловой энергии можно целый сезон отапливать 25 типовых трехподъездных 9-этажек.

Современная теплоизоляция характеризуется пожарной безопасностью (материал не горит и не поддерживает этот процесс), низким коэффициентом теплопроводности, отсутствием токсичных испарений при воздействии высокой температуры или влажности, стойкостью ко многим химическим веществам.

Новая изоляция появилась на четырех трубопроводах, по которым пар поступает на производства изопрена, изобутан-изобутиленовой фракции, изопренового каучука, факельную установку и товарно-сырьевой цех.

Изоляцию также обновили на конденсатопроводе протяженностью 750 м. Съемными термочехлами оборудовали 55 единиц запорно-регулирующей и запорной арматуры паропроводов. Конструктивные решения и применяемые материалы обеспечивают возможность неоднократного снятия и установки термочехлов при ремонте арматуры.

"Помимо сокращения теплопотерь у проекта есть значительный экологический эффект, — говорит главный инженер «СИБУР Тольятти» Евгений Котырев. — Каждая сэкономленная гигакалория пара снижает потребление предприятием этого вида энергоресурса, соответственно снижается выработка пара на ТЭЦ, что приводит к уменьшению сжигания топлива для его выработки и выбросов, которые при этом образуются".