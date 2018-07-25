«Водный союз» получит 450 миллионов рублей и продолжит работы в Кургане

Фролов попросил компанию и мэрию найти общий язык и согласовывать между собой ремонты, чтобы не вскрывать асфальт дважды

Сегодня на встрече председатель областной Думы Дмитрий Фролов гарантировал «Водному союза» поступление 450 миллионов рублей в ближайшие три года. Деньги потратят на ремонт и замену водоснабжения и водоотведения и улучшение качества воды. В этом году компания уже получила 150 миллионов рублей.

— В ноябре текущего года мы в первом чтении примем областной бюджет на 2019 и последующие годы, где эти суммы будут прописаны. Таким образом, можно вести речь о разработке инвестиционной программы, источником финансирования которой станут бюджетные средства, — сказал Дмитрий Фролов.

Он попросил администрацию Кургана и представителей компании отправить в департамент госрегулирования цен и тарифов согласованную инвестиционную программу, чтобы начать работать по ней уже в 2019 году. Из-за несогласованности действий мэрии и компании, отмечают в пресс-службе областной думы, дороги после укладки асфальта вновь вскрывают, чтобы устранить аварии на сетях.

— На ул. Ленина в этом году администрация запланировала дорожные работы. Но в плане нет ремонта водопровода — стальной трубы диаметром 500 мм. Хотя там уже сейчас есть свищи. Источника финансирования на перекладку трубы у городской администрации нет, и они вынуждены проводить ремонтные работы без замены инженерных сетей. Поэтому я прошу уважительно относиться к «Водному Союзу» и привлекать его представителей для разработки четкого и конкретного плана совместных ремонтных работ, — подчеркнул Дмитрий Фролов.