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«Водный союз» получит 450 миллионов рублей и продолжит работы в Кургане
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«Водный союз» получит 450 миллионов рублей и продолжит работы в Кургане 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Фролов попросил компанию и мэрию найти общий язык и согласовывать между собой ремонты, чтобы не вскрывать асфальт дважды
Сегодня на встрече председатель областной Думы Дмитрий Фролов гарантировал «Водному союза» поступление 450 миллионов рублей в ближайшие три года. Деньги потратят на ремонт и замену водоснабжения и водоотведения и улучшение качества воды. В этом году компания уже получила 150 миллионов рублей.
— В ноябре текущего года мы в первом чтении примем областной бюджет на 2019 и последующие годы, где эти суммы будут прописаны. Таким образом, можно вести речь о разработке инвестиционной программы, источником финансирования которой станут бюджетные средства, — сказал Дмитрий Фролов.
Он попросил администрацию Кургана и представителей компании отправить в департамент госрегулирования цен и тарифов согласованную инвестиционную программу, чтобы начать работать по ней уже в 2019 году. Из-за несогласованности действий мэрии и компании, отмечают в пресс-службе областной думы, дороги после укладки асфальта вновь вскрывают, чтобы устранить аварии на сетях.
— На ул. Ленина в этом году администрация запланировала дорожные работы. Но в плане нет ремонта водопровода — стальной трубы диаметром 500 мм. Хотя там уже сейчас есть свищи. Источника финансирования на перекладку трубы у городской администрации нет, и они вынуждены проводить ремонтные работы без замены инженерных сетей. Поэтому я прошу уважительно относиться к «Водному Союзу» и привлекать его представителей для разработки четкого и конкретного плана совместных ремонтных работ, — подчеркнул Дмитрий Фролов.
В предыдущие годы инвестиционная программа «Водного Союза» не была утверждена департаментом госрегулирования цен и тарифов Курганской области, так как не было источника финансирования. Ранее руководитель компании Владимир Овсянников заявлял, что износ труб в Кургане составляет 76%.
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