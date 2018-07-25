Строительство — самая депрессивная базовая отрасль экономики

Единый реестр застройщиков: последние новости

В Татарстане банкрот-застройщик оказался в долгу у банка-банкрота

Александр Плутник: Среда обитания, жилье и условия его приобретения станут максимально комфортными для россиян

Начала работу площадка для общественного обсуждения нормативных документов в строительстве