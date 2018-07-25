К такому выводу пришли специалиста Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ), которые подготовили очередной обзор делового климата в строительстве во II квартале по результатам опросов руководителей более 6 тыс. подрядных организаций из 82 субъектов РФ. Фото: www.novostroyki-oren.ru В числе ключевых тенденций II квартала авторы исследования отметили снижение Индекса предпринимательской уверенности (ИПУ) в строительстве, который упал на 2 п. п. и достиг рекордно низкого за последние десять лет значения (-22%), а также продолжающееся уменьшение деловой активности в отрасли. Во II квартале 2018 г. снизился и Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ): относительно предыдущего квартала — на 0,9 процентных пункта (п. п.), достигнув отметки 99,2. Таким образом, траектория индикатора вновь перешла в зону недостаточно благоприятного делового климата. Эти тенденции аналитики объясняют ухудшением деловых настроений руководителей предприятий. В частности, негативную динамику продемонстрировали оба «строительных» компонента индекса. При этом баланс оценок уровня портфеля заказов уменьшился на 1 п. п., достигнув рекордно низкого за последние 13 лет значения (-43%). Баланс оценок ожидаемого изменения численности занятых в подрядных организациях в результате снижения на 3 п. п. до (-1%) покинул зону положительных значений — подобное явление наблюдалось в I квартале 2016 года и в кризисном 2009-м. Как показали результаты опросов, производственные и финансовые показатели строительных организаций по итогам I квартала 2018 года почти вплотную приблизились к критическим минимумам, которые регистрировались в 2015—2016 годах. Одной из главных причин депрессивного поведения отрасли является слабый внутренний спрос на строительные услуги со стороны трех основных инвесторов: государство, корпоративный сектор и население. Фото: www.realty.interfax.ru «В настоящее время строительство является самой беспокойной и, к сожалению, самой депрессивной базовой отраслью экономики и находится в фазе законодательной перестройки, связанной с переходом к проектному финансированию и изменением в правилах долевого строительства», — отмечает, комментируя итоги исследования, директор ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович (на фото). К тому же сегодня на строительном рынке функционирует примерно 17—19% подрядных организаций, находящихся в предбанкротном состоянии. Однако, по мнению экспертов, отрасль достигла «дна» и дальше мы увидим постепенный подъем. Последние статистические данные Росстата показывают, что в отрасли началось некоторое оживление. Выявляемый в ходе конъюнктурных опросов ИПУ в строительстве, хотя и находится в резко негативной зоне, но отдельные индикаторы операционной деятельности начали улучшаться. В частности, это относится к общему физическому объему выполненных работ и к собственным финансовым средствам. Кроме того, в ближайшей перспективе ожидается некоторое оживление инвестиционной активности. Исходя из прогнозных ожиданий участников опроса, аналитики ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ предполагают, что «в третьем и четвертом кварталах текущего года ситуация в строительстве улучшится и, соответственно, ИЭН по итогам 2018 года вновь, возможно, перейдет в зону благоприятного делового климата». Полностью ознакомиться с исследованием аналитиков ВШЭ можно здесь. Фото: www.issek.hse.ru