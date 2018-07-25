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В Сысерти продается здание спасательной станции у Механического пруда
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В Сысерти продается здание спасательной станции у Механического пруда 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» предлагает к продаже здание спасательной станции, литер А, а, а1, общей площадью 56, 5 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, д. 53 А.
Здание располагается на берегу Механического пруда, в непосредственной близости от воды. Стоимость объекта составляет 1 381 000 рублей
Условия передачи помещений:
объект передается путем проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимости;по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукциона Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» или по тел. +7 (343) 257-84-60 и по тел. +7 (922)-037-87-97 или через сайт www.rdmugiso.ru.
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