В Петербурге решили не увеличивать оплату за проезд в городском транспорте 

В Санкт-Петербурге стоимость проезда на городском транспорте, возможно, заморозят на 1,5 года, пишут «Невские новости».
Смольный планирует не изменять тарифы в общественном транспорте в течение ближайших полутора лет. Напомним, в последний раз цена поездки выросла в 2017-ом году.
По словам и.о. председателя Комитета по тарифам Петербурга Ирины Бугославской, сейчас в городской администрации активно рассматривается вариант сохранения текущей стоимости проезда.
Напомним, ранее губернатор Георгий Полтавченко заявил, что в 2018 году в Санкт-Петербурге не будут менять тарифы проезда в общественном транспорте.