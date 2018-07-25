В Петербурге решили не увеличивать оплату за проезд в городском транспорте

Санкт-Петербурге стоимость проезда на городском транспорте, возможно, заморозят на 1,5 года, пишут «Невские новости».

Смольный планирует не изменять тарифы в общественном транспорте в течение ближайших полутора лет. Напомним, в последний раз цена поездки выросла в 2017-ом году.

По словам и.о. председателя Комитета по тарифам Петербурга Ирины Бугославской, сейчас в городской администрации активно рассматривается вариант сохранения текущей стоимости проезда.