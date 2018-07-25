Концепция инновационного кластера Москвы может быть определена к осени

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости /Прайм. Концепция инновационно-производственного кластера Москвы может быть определена и объявлена к осени 2018 года, рассказал РИА Новости заведующий отделом кластерной политики Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Евгений Куценко.

В апреле 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой подготовить указ о создании на территории Москвы научно-производственного кластера, который объединит IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты Москвы для развития научно-производственного потенциала столицы.

В июле замруководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Кристина Волконицкая сообщила РИА Новости, что правительство Москвы будет учитывать опыт Пекина по созданию научно-производственного кластера. По ее словам, проект создания кластера в Москве находится на этапе разработки концепции и будет запущен в ближайшее время. Также департамент ведет работу, связанную с привлечением иностранных резидентов кластера, в том числе из Китая

"Я думаю, что совершенно точно об этом (сроках запуска кластера — ред.) будет объявлено в ближайшее время. Да, (в этом году — ред.), безусловно. В этом году должна быть концептуальная система, я думаю, это будет до осени — концепция будет обсуждена и будет построена. Когда она будет уже воплощена и открыта — ну, я не могу сказать точно", — рассказал он.

По его словам, кластер будет виртуальным. «Что там будет заложено внутри — сейчас обсуждается, но один из треков — это некая IT-платформа, которая позволила бы в формате социальной сети, в формате маркетплейса — то есть биржа контрактов — компаниям знакомиться, увидеть, чем они занимаются, какие у них есть продукты, какое у них есть оборудование, какие у них есть потребности. И это для них будет стимулом для взаимодействия. Москва большая, очень много участников, и даже в одном технопарке компании могут не знать друг о друге», — сообщил Куценко.