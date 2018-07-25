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Встреча «У мыса Гангут» пройдет в библиотеке на Онежской
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Встреча «У мыса Гангут» пройдет в библиотеке на Онежской 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Тематическое мероприятие «У мыса Гангут», посвященное первой победе в российской истории русского флота над шведами под командованием Петра Первого, пройдет 9 августа в библиотеке № 44 на Онежской улице. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы Северного округа столицы.
«Дети узнают о морском сражении со шведами, которое произошло у мыса Гангут, о стойкости, отваге, мужестве русских моряков, многие из которых были награждены медалью с надписью «Прилежание и верность превосходит сильно», — говорится в сообщении.
Напомним, библиотека № 44 находится по адресу ул. Онежская, д. 17, корп. 4/5. Начало в 15.00. (ис)
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