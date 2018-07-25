Встреча «У мыса Гангут» пройдет в библиотеке на Онежской

Тематическое мероприятие «У мыса Гангут», посвященное первой победе в российской истории русского флота над шведами под командованием Петра Первого, пройдет 9 августа в библиотеке № 44 на Онежской улице. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы Северного округа столицы.

«Дети узнают о морском сражении со шведами, которое произошло у мыса Гангут, о стойкости, отваге, мужестве русских моряков, многие из которых были награждены медалью с надписью «Прилежание и верность превосходит сильно», — говорится в сообщении.

Напомним, библиотека № 44 находится по адресу ул. Онежская, д. 17, корп. 4/5. Начало в 15.00. (ис)