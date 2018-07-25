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Книгочеи Ховрина познакомились с литературными новинками в библиотеке на Фестивальной
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Книгочеи Ховрина познакомились с литературными новинками в библиотеке на Фестивальной 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Литературная встреча «Лето — время книгочеев» прошла 21 июля в читальне библиотеки № 27 района Ховрино. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы Северного округа столицы.
«В рамках работы летней читальни дети и взрослые познакомились с новинками литературы, перечитали знакомые книги и журналы, попробовали свои силы в книжной викторине и различных конкурсах», — говорится в сообщении библиотечной системы САО.
Напомним, библиотека № 27 находится по адресу ул. Фестивальная, д. 67. Анонсы мероприятий учреждения культуры появляются на сайте районной газеты «Наше Ховрино». (ис)
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