Книгочеи Ховрина познакомились с литературными новинками в библиотеке на Фестивальной

Литературная встреча «Лето — время книгочеев» прошла 21 июля в читальне библиотеки № 27 района Ховрино. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы Северного округа столицы.

«В рамках работы летней читальни дети и взрослые познакомились с новинками литературы, перечитали знакомые книги и журналы, попробовали свои силы в книжной викторине и различных конкурсах», — говорится в сообщении библиотечной системы САО.

Напомним, библиотека № 27 находится по адресу ул. Фестивальная, д. 67. Анонсы мероприятий учреждения культуры появляются на сайте районной газеты «Наше Ховрино». (ис)