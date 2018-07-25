Ещё
АО «ФГК» на 45% увеличило перевозки на платформах на ГЖД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АО «ФГК» на 45% увеличило перевозки на платформах на ГЖД 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В 1-м полугодии 2018 года АО «ФГК» на 45% увеличило объем перевозок грузов на платформах на полигоне Горьковской железной дороги к аналогичному периоду прошлого года, до 50 тыс. тонн.
По словам начальника Нижегородского агентства транспортного обслуживания АО «ФГК» Рафаила Сафина, в первом полугодии 2018 года в два раза, до около 20 тыс. тонн, вырос объем погрузки лесных и строительных грузов на универсальные платформы Компании: «На фоне локального дефицита полувагонов мы также используем платформы в качестве альтернативного подвижного состава для перевозок пиломатериалов и железобетонных изделий».
Он также отметил увеличение на 17%, до 8 тыс. тонн, объема перевозок автомобилей и специальной техники. Положительную динамику показали такие ключевые партнеры Компании в регионе, как: ООО «Коммерческие автомобили — Группа ГАЗ» за счет выигранных тендеров на поставку пассажирского и грузового автотранспорта, ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» и АО «Марийский машиностроительный завод» благодаря повышению спроса на продукцию предприятий.
В городе N: последние новости
В Шатковском районе посреди поля образовалась воронка диаметром 32 метра В России может пройти референдум по вопросу повышения пенсионного возраста Михаил Бабич может занять должность посла России в Республике Беларусь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Грузии силой111
Крымский мост начал отделяться от Крыма595
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку371
Заявление Лолиты грозит международным скандалом272
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом32
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение