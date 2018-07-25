АО «ФГК» на 45% увеличило перевозки на платформах на ГЖД

В 1-м полугодии 2018 года АО «ФГК» на 45% увеличило объем перевозок грузов на платформах на полигоне Горьковской железной дороги к аналогичному периоду прошлого года, до 50 тыс. тонн.

По словам начальника Нижегородского агентства транспортного обслуживания АО «ФГК» Рафаила Сафина, в первом полугодии 2018 года в два раза, до около 20 тыс. тонн, вырос объем погрузки лесных и строительных грузов на универсальные платформы Компании: «На фоне локального дефицита полувагонов мы также используем платформы в качестве альтернативного подвижного состава для перевозок пиломатериалов и железобетонных изделий».

Он также отметил увеличение на 17%, до 8 тыс. тонн, объема перевозок автомобилей и специальной техники. Положительную динамику показали такие ключевые партнеры Компании в регионе, как: ООО «Коммерческие автомобили — Группа ГАЗ» за счет выигранных тендеров на поставку пассажирского и грузового автотранспорта, ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» и АО «Марийский машиностроительный завод» благодаря повышению спроса на продукцию предприятий.