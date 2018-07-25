В Мосгордуме поддержали решение о создании технопарка на территории «Союзмультфильма» 

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов поддерживает решение о присвоении киностудии «Союзмультфильм» статуса инвестиционного приоритетного проекта столицы и создании на ее территории технопарка «Дом российской анимации». Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Давно готовилось это предложение (о создании технопарка — прим. Агентства «Москва»). Учитывая, что оно имеет более широкое значение, чем только мультипликация — там планируется усовершенствовать и создать новые павильоны, цеха, в том числе для съемок художественных картин. Конечно, я считаю, это большое продвижение в целом в нашей киноиндустрии. Потому что реально наши мультипликаторы были, есть, и на сегодняшний день являются лучшими в мире. Поэтому эта поддержка очень важная, нужная и сделана вовремя», — заявил Е. Герасимов.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, которым ФГУП «ТПО „Киностудия „Союзмультфильм“ получает статус инвестиционного приоритетного проекта столицы. На базе киностудии будет создан технопарк „Дом российской анимации“.