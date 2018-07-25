В Мосгордуме поддержали решение о создании технопарка на территории «Союзмультфильма»

«Давно готовилось это предложение (о создании технопарка — прим. Агентства «Москва»). Учитывая, что оно имеет более широкое значение, чем только мультипликация — там планируется усовершенствовать и создать новые павильоны, цеха, в том числе для съемок художественных картин. Конечно, я считаю, это большое продвижение в целом в нашей киноиндустрии. Потому что реально наши мультипликаторы были, есть, и на сегодняшний день являются лучшими в мире. Поэтому эта поддержка очень важная, нужная и сделана вовремя», — заявил Е. Герасимов.