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Коломбо: школьники из «Московской смены» пройдут детективный квест
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Коломбо: школьники из «Московской смены» пройдут детективный квест 

Управа района Нагатинский затон 1 час назад
Фото: Нагатинский затон
Детективный квест предстоит ребятам из «Московской смены» в «Планете молодых» 25 июля.
Непростое дело придется раскрыть школьникам из Нагатинского затона. Настолько таинственное, что подробности мы раскрывать не можем!
— Им предстоят сложные перемещения по локациям, поиск секретных документов, запутанных улик и следов. Словом, школьники почувствуют себя настоящими сыщиками, как Шерлок Холмс и его верный помощник доктор Ватсон. Все задания — это личная разработка нашего преподавателя физкультуры, — сообщила редактору газеты «Нагатинский затон» педагог-организатор центра досуга «Планета молодых» Любовь Акунеева.
Пожелаем ребятам найти ответы на все загадки и успешно раскрыть дело!
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