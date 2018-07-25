Коломбо: школьники из «Московской смены» пройдут детективный квест

Детективный квест предстоит ребятам из «Московской смены» в «Планете молодых» 25 июля.

Непростое дело придется раскрыть школьникам из Нагатинского затона. Настолько таинственное, что подробности мы раскрывать не можем!

— Им предстоят сложные перемещения по локациям, поиск секретных документов, запутанных улик и следов. Словом, школьники почувствуют себя настоящими сыщиками, как Шерлок Холмс и его верный помощник доктор Ватсон. Все задания — это личная разработка нашего преподавателя физкультуры, — сообщила редактору газеты «Нагатинский затон» педагог-организатор центра досуга «Планета молодых» Любовь Акунеева.

Пожелаем ребятам найти ответы на все загадки и успешно раскрыть дело!