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Губернатор ввел в Оренбуржье режим ЧС из-за засухи
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Губернатор ввел в Оренбуржье режим ЧС из-за засухи 

АиФ-Оренбург 27 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
С 25 июля в Оренбургской области введен режим ЧС из-за засухи.
Соответствующий указ подписал губернатор Оренбуржья Юрий Берг. Аномальная жара уже привела к гибели сельско-хозяйственных культур на площади 249 тысяч гектаров.
Режим ЧС регионального характера вводится на территориях: Адамовский, Акбулакский, Асекеевский, Беляевский, Бугурусланский, Бузулукский, Грачевский, Домбаровский, Илекский, Кваркенский, Курманаевский, Матвеевский, Новоорский, Новосергиевский, Октябрьский, Оренбургский, Первомайский, Переволоцкий, Пономаревский, Сакмарский, Саракташский, Светлинский, Северный, Ташлинский, Тоцкий, Тюльганский районы, Абдулинский, Гайский, Кувандыкский, Соль-Илецкий, Сорочинский, Ясненский городские округа, города Оренбург и Орск, сообщает пресс-служба правительства области.
Главам муниципалитетов нужно срочно убрать урожай и заготовить корма.
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