Ещё
Вместо 100 тысяч писем единый колл-центр: В Башкирии появится единая справочная органов госвласти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вместо 100 тысяч писем единый колл-центр: В Башкирии появится единая справочная органов госвласти 

ufa1.ru 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
— В Башкортостане разрабатывается проект по единой справочной службе органов исполнительной власти, которая будет принимать телефонные обращения граждан, — сообщил Управляющий делами Главы РБ Ринат Шагалин на заседании Координационного совета по проекту «Бережливое правительство».
Колл-центр отфильтрует звонки к служащим-исполнителям
По статистике в год в органы исполнительной власти поступает более 100 тысяч писем и порядка 825 тысяч телефонных звонков, но не всегда люди обращаются «по адресу». Тем не менее некоторые сотрудники вынуждены выполнять функции «стола справок» и тратят на составление официальных ответов время.
Но вскоре граждан начнут направлять в нужные ведомства и отделы через единый телефонный номер. Здесь же люди смогут узнать ход рассмотрения обращения или жалобы и при необходимости связаться с исполнителем.
Таким образом, эксперты рассчитывают снизить количество звонков на 80%, а писем на 10%.
ufa1.ru: последние новости
Зверски убитого Юрия Яшина хоронили в закрытом гробу: в Уфе простились с топ-менеджером УМПО Летчики на штурмовиках и театральное представление: как «десантура» отметить свой праздник Пропали люди, нужна помощь добровольцев: в Башкирии ищут пожилых мужчин
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта305
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара137
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной676
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий744
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать89
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение