Вместо 100 тысяч писем единый колл-центр: В Башкирии появится единая справочная органов госвласти

— В Башкортостане разрабатывается проект по единой справочной службе органов исполнительной власти, которая будет принимать телефонные обращения граждан, — сообщил Управляющий делами Главы РБ Ринат Шагалин на заседании Координационного совета по проекту «Бережливое правительство».

Колл-центр отфильтрует звонки к служащим-исполнителям

По статистике в год в органы исполнительной власти поступает более 100 тысяч писем и порядка 825 тысяч телефонных звонков, но не всегда люди обращаются «по адресу». Тем не менее некоторые сотрудники вынуждены выполнять функции «стола справок» и тратят на составление официальных ответов время.

Но вскоре граждан начнут направлять в нужные ведомства и отделы через единый телефонный номер. Здесь же люди смогут узнать ход рассмотрения обращения или жалобы и при необходимости связаться с исполнителем.

Таким образом, эксперты рассчитывают снизить количество звонков на 80%, а писем на 10%.