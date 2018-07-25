В проект «Бережливое правительство» могут включить 3 муниципалитета Башкирии

Уфе прошло второе заседание Координационного совета по реализации пилотного проекта «Бережливое правительство». Как сообщает пресс-служба главы Башкирии, с февраля текущего года 14 госорганов власти республики начали перестройку работы по принципам «Бережливого производства».

В рамках встречи обсуждалась возможность вовлечения в проект муниципалитетов. Три представителя административных центров районов уже дали согласие. По словам руководителя региона Рустэма Хамитова, реализация плана проходит во властных структурах с трудом. Основные сложности складываются по причине перестройки работы госорганов, которые складывались годами.

— Власть — это, прежде всего, бюрократия. Как хотите, так и понимайте — хоть в хорошем смысле слова, хоть в плохом. Но нам порой сложно критично оценивать привычную для нас деятельность, особенно с точки зрения населения, бизнеса, промышленного производства. Управленческие процессы складываются годами, и они уже сложились, утрамбованы, что называется. И новациям поддаются очень тяжело, изменить их за шесть месяцев — сложная задача, — отметил глава Башкирии

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