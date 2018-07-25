Бесплатная вакцинация для домашних животных пройдет в Вороновском 

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Все желающие смогут привить своих домашних животных от бешенства в пунктах, которые организуют на территории поселения Вороновское 28 июля.
Специальный автомобиль ветеринарной помощи на дому будет находиться в деревне Безобразово. Кроме этого, пункт организуют на территории садоводческих некоммерческих товариществ «Луч», «Рыжово», «Поляница-2», «Металлург», «Вороновское», «Василек», «Культура» и «Космос».
Узнать о точных датах, времени и населенных пунктах, в которых пройдет бесплатная вакцинация, можно будет на сайте мэра Москвы.