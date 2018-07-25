В Самаре 60 человек использовали связь «гражданин-полиция» во вроемя проведения ЧМ-2018

С июня по июль 2018 года с помощью устройства для экстренного вызова полиции в правоохранительные органы Самары обратилось 60 человек. Всего в городе установлено 50 панелей для быстрой связи «гражданин — полиция», сообщает городской портал ProGorodSamara.

Кроме того, за безопасностью в мегаполисе в режиме реального времени наблюдают 300 камер видеонаблюдения. Современные комплексы видеонаблюдения с режимами «Лица», «Опасные предметы», «Опасное направление» способны «рассмотреть» посетителей мероприятий и увидеть потенциальную угрозу безопасности людей.

В случае ее подтверждения тревожный сигнал сразу же поступает на пульт дежурных служб экстренного реагирования. Камеры рассчитаны на обеспечение безопасности на дорогах и во время проведения массовых мероприятий. Поэтому они размещены на территориях с большим скоплением людей: рядом со стадионом «Самара Арена», на площади Куйбышева, самарской набережной.