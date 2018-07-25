Последняя капля. Сельчане Оренбуржья носят воду из родников

В селах сразу нескольких районов области практически полностью пропала вода. Люди вынуждены набирать ее у соседей, которым повезло иметь скважину или вовсе ездить за водой на родники. Муниципалитеты разводят руками, региональная власть ждет, когда спадет жара. А люди в это время пытаются сами решить проблемы.

«Водовоз» на тачке

В селе Зубаревка Оренбургского района перебои с водой случались каждое лето. Сельчане сами понимали, что в жаркий период спрос на воду повышенный — кому огород полить, кому скотину напоить, да и самим себя в порядок привести надо. Но обычно перебои не задерживались в селе дольше нескольких дней, да и в это время хотя бы ночью можно было сделать суточный запас.

Сейчас воды нет ни днем, ни ночью. Житель Зубаревки Сергей Садыков, возвращаясь домой с ночной смены, берется за тачку, на которую ставит флягу, и отправляется за водой к соседке.

«У меня трое детей, младшему нет и полутора лет, сейчас жара стоит, их постоянно мыть надо, еду им готовить, я уж не говорю про огород и скотину, — сетует Сергей. — В сутки на семью и хозяйство у нас уходит полный баллон от трактора К-700».

Водой выручает соседка Надежда Степанова , ей повезло — во дворе своя скважина. Однако мотор работает от электричества, за него женщина денег не берет, платит сама. Чтобы пробурить скважину, людям нужно отдать не меньше 50 тысяч рублей, таких денег у селян просто нет.

Жители улицы Центральная в Зубаревке возмущены бездействием местной власти. О проблемах они рассказывали в сельсовете, но глава, по словам людей, ничего не предпринимает.

На родник за пять километров

Та же проблема в Переволоцком районе. В селах Кубанка и Родничное воду всегда брали из скважин, но даже у тех, кто пробурил свою, сейчас не всегда есть вода.

«Вода стала уходить все глубже, скважины пересыхают, — жалуется житель села Родничное Илья Ярославкин. — Да и качество оставляет желать лучшего». Местные жители видят причину в добыче полезных ископаемых недалеко от деревни. Уверяют, что бурение сказывается и на качестве воды, и на ее уровне в скважинах.

Однако проблемы с водоснабжением есть не только в отдаленных селах. Районный центр Переволоцкий также ощутил перебои с водой. Так, больше чем на три дня без воды остались около 10 улиц райцентра. Местечковая засуха разлилась по улицам Вишневая, Культурная, Тракторная, 9-е января, Станочная, Пионерская, Хвостова. Местные жители рассказали, что им еще повезло, у соседей с верхней части поселка не только воды нет, но и канализация не работает.

«У нас в поселке нет колонок, поэтому за водой мы вынуждены ездить за пять километров на родник», — делятся местные жители. И если молодым и тем, у кого есть машина, это еще удается, то старикам и «безлошадным» приходится идти на поклон к соседям.

Сами жители Переволоцкого причину засухи в кранах видят в порыве трубы. Как доказательство — огромная лужа возле водонапорной башни. Однако муниципалитет в этом проблемы не видит.

«Вода появляется в вечернее и ночное время. В ее подвозе смысла не вижу», — заявил журналистам заместитель главы администрации Переволоцкого района по оперативному управлению и экономическим вопросам Андрей Ермош.

Чтобы смысл все же появился, жители написали письмо в прокуратуру

Нужно потерпеть

селе Ивановка Оренбургского района тоже вели ночной образ жизни — вода здесь появлялась только после заката.

«Днем ее нет вообще, может течь небольшая струйка, но это уже большой праздник, — признается жительница села Ивановка Татьяна Тухватуллина. — Уже полтора месяца мы живем без воды».

Проблему здесь решают, но предупреждают — работы быстро не делаются, придется потерпеть.

— У нас скважины колодезного типа, и в этом году они не набрали воды, — объясняет журналистам глава муниципального образования «Ивановский сельсовет» Евгений Швецов . — Такого не было за всю историю существования села. Но пытаемся решить вопрос, подключившись к старой скважине, которой уже 20 лет никто не пользовался. Отсюда и небольшой напор воды. Сейчас мы работаем над тем, чтобы подключиться к новому водозабору, который питает соседний поселок «Экодолье», и для этого мы провели уже большую работу: установили колодец, надо разрешение теперь получить, и затянуть три километра трубы в село».

Воду обещали вернуть в село к концу июля. Справедливости ради, местные жители подтвердили, что сейчас ситуация с водой в Ивановке гораздо лучше.

Нет денег — нет воды

— Главным образом отсутствие воды связано с тем, что МУП «Зубаревский» существует только документально, с 2014 года счета арестованы, директор и работники уволились, — говорит глава Зубаревского сельсовета Оренбургского района Юрий Свидерский. — Сети водоснабжения требуют серьезного ремонта. Уже длительное время плата за поставку питьевой воды с населения не взимается, так как администрация не имеет право собирать деньги за пользование питьевой водой с населения. Администрация МО Зубаревский сельсовет является дотационной, выделяемых средств недостаточно для проведения всех необходимых мероприятий для комфортной жизни села.

Несмотря на отсутствие средств и специалистов, работа по решению проблем с питьевым водоснабжением продолжается. Обследуются колодцы, проводится работа с предпринимателями и местными жителями, в том числе с теми, кто устанавливает насосы для забора питьевой воды из сети водоснабжения.

К решению проблемы подключилась администрация Оренбургского района.

Сезонная проблема

— В связи с установившейся на территории области аномально жаркой погоды и практически отсутствие осадков, в ряде муниципальных образований возникают перебои с водоснабжением, — объясняет начальник управления ЖКХ министерства строительства , жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Геннадий Щербаков . — Основными причинами являются низкий дебет воды в водоразборных скважинах, большой разбор воды для полива огородов и отсутствие приборов учета воды.

Тем не менее, министерство ежегодно в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» оказывает финансовую помощь муниципальным образованиям для строительства и капитального ремонта объектов водоснабжения.

Кроме того, вопрос перебоев с водоснабжением имеет сезонный характер. С выпадением осадков и понижением температуры вопрос перестанет быть актуальным.