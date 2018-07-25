Избежать подтопления улиц в Прилуках позволит ремонт напорной станции

Модернизацию канализационно-напорной станции и сети напорной канализации на улице Мелиораторов проводят специалисты в микрорайоне Прилуки. Здесь устанавливают новое оборудование. Этот вопрос не раз обсуждался на личных приемах Главы Вологды Юрия Сапожникова и прорабатывался больше года.

Это поможет решить проблему с регулярным подтоплением улиц и территорий микрорайона.

«Проблема с затоплением улицы для микрорайона давняя, поэтому принимаем меры для ее решения. Буду следить за ходом работ, держать ситуацию на личном контроле», — отметил Глава Вологды Юрий Сапожников.

Сейчас коммунальщики уже завершили откачку и очистку приемного резервуара. В настоящий момент идет монтаж нового оборудования. Специалисты «Вологдагорводоканала» заменили шиберную задвижку на подводящем коллекторе перед приемным резервуаром. В машинном отделении канализационно-напорной станции смонтирован один из двух насосов.

Напомним, что местные жители регулярно жаловались на сезонные затопления улиц. Весной и осенью подтапливало улицы Железнодорожную, Колхозную и Строителей.