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Избежать подтопления улиц в Прилуках позволит ремонт напорной станции
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Избежать подтопления улиц в Прилуках позволит ремонт напорной станции 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Модернизацию канализационно-напорной станции и сети напорной канализации на улице Мелиораторов проводят специалисты в микрорайоне Прилуки. Здесь устанавливают новое оборудование. Этот вопрос не раз обсуждался на личных приемах Главы Вологды Юрия Сапожникова и прорабатывался больше года.
Это поможет решить проблему с регулярным подтоплением улиц и территорий микрорайона.
«Проблема с затоплением улицы для микрорайона давняя, поэтому принимаем меры для ее решения. Буду следить за ходом работ, держать ситуацию на личном контроле», — отметил Глава Вологды Юрий Сапожников.
Сейчас коммунальщики уже завершили откачку и очистку приемного резервуара. В настоящий момент идет монтаж нового оборудования. Специалисты «Вологдагорводоканала» заменили шиберную задвижку на подводящем коллекторе перед приемным резервуаром. В машинном отделении канализационно-напорной станции смонтирован один из двух насосов.
Напомним, что местные жители регулярно жаловались на сезонные затопления улиц. Весной и осенью подтапливало улицы Железнодорожную, Колхозную и Строителей.
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