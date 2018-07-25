АО «Транснефть — Приволга» выполнило плановые работы на четырех магистральных нефтепроводах в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях

Курган — На 72 часа для проведения работ была произведена плановая остановка нефтепровода Нижневартовск Куйбышев на участке «Нурлино-Самара». По результатам проведенной диагностики специалисты Самарского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений (РНУ) провели вырезку трех дефектных участков и заменили две задвижки на линейной части МН. Одновременно была выполнена замена обратного клапана на блочной комплектной насосной станции (БКНС) «Поповка», смонтирован магистральный насосный агрегат на БКНС «Комсомолец», выполнен средний ремонт двух задвижек на БКНС «Ерзовка».

В ходе плановой остановки МН Куйбышев — Унеча-2 больший объем работ выполнен на нефтеперекачивающей станции ( НПС ) «Самара-1». Специалистами центральной ремонтной службы (ЦРС) Самарского РНУ произведена замена обратного клапана диаметром 1000 мм и монтаж магистрального насосного агрегата.

В соответствии с регламентом в зоне ответственности Самарского РНУ на линейной части МН Куйбышев — Лисичанск были вырезаны три ненормативных вантуза, на НПС «Самара-2» произведен средний ремонт шести задвижек. В Саратовском РНУ на НПС «Терновка-2» проведены гидравлические испытания напорного трубопровода и средний ремонт пяти задвижек. Еще две задвижки были отремонтированы на камере пуска и приема средств очистки и диагностики (КПП СОД) на НПС «Грачи-2». Во время плановой 48-часовой остановки МН Красноармейск — Саратовский НПЗ специалистами ЦРС Саратовского РНУ подключена резервная схема учета системы измерения количества нефти (СИКН) на приемо-сдаточном пункте «Саратовский».

В зоне ответственности Волгоградского РНУ плановые работы выполнялись на МН Куйбышев — Лисичанск. На линейной части вырезан участок с 17 дефектами, выполнен средний ремонт четырех обратных клапанов на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Красный Яр», произведено технологическое отключение от системы МН НПС «Астахово» для последующей консервации объекта. В регламентные сроки выполнено подключение построенной камеры приема СОД МН Куйбышев — Лисичанск к технологическим трубопроводам НПС «Сатаровская». В общей сложности в ремонтных работах были задействованы 24 бригады ремонтно-эксплуатационных служб всех РНУ АО «Транснефть — Приволга». Техническую помощь оказывали бригады АО «Транснефть — Центральная Сибирь» и АО «Транснефть — Прикамье».

Плановые ремонты были выполнены в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов магистральных нефтепроводов. Проведенные технологические мероприятия позволят поддерживать высокую надежность работы магистральных нефтепроводов АО «Транснефть — Приволга».

Нефтепроводы запущены в работу в соответствии с графиком.