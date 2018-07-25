В Саратове смена вывозящих компаний может обернуться «мусорным коллапсом»

Саратове из-за перехода на новую систему обращения с отходами может случиться «мусорный коллапс». Такую возможность не исключили участники сегодняшней встречи в Торгово-промышленной палате области.

Работающая в городе до 1 августа «Мехуборка-Саратов» увозит все свои мусорные контейнеры. Пришедшие ей на замену перевозчики не успевают поставить новые. Особенно острый вопрос с этим сложился в Волжском районе, сказали представители управляющих компаний.

«Мехуборка» все свои контейнеры забирает. Им предложили выкупить их или взять в аренду, но поступил отказ», — сказала директор по финансам регоператора — саратовского филиала компании «Управление отходами» Юлия Медведева

Сейчас проводится замена контейнеров в Фрунзенском и Кировском районах, и только ориентировочно с 29 июля начнут появляться новые баки в Волжском. Медведева предположила, что в некоторых местах контейнеры могут совсем не установить, если такие площадки не находятся в прямой видимости и не внесены в реестры.

Вопросы к новому регоператору у управляющих компаний пока возникают организационные. Они касаются заключения договоров, сроков оплаты, качества услуг перевозчиков (учитывая рост тарифов, качество должно улучшиться), вывоза габаритного и смешанного мусора, отходов из частного сектора, СНТ и коммерческих точек, размещения контейнерных площадок, устранения свалок.

Саратовским УК предложили до 15 августа определиться, будет ли плата за мусор поступать через них или напрямую регоператору. Представители сервисных организаций сказали, что так быстро сделать это не получится, потому что решение должно приниматься на собраниях собственников жилья.

«Есть крупные управляющие компании, у которых на обслуживании 300-500 домов. Все понимают, что, чтобы провести собрание в одном доме, нужен месяц. Так что вся эта процедура займет от полугода до года», — сказал председатель Союза управляющих организаций области Михаил Жуковский.