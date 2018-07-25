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Мособлдума осенью рассмотрит законопроект о помощи лицам, отбывшим уголовное наказание
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Мособлдума осенью рассмотрит законопроект о помощи лицам, отбывшим уголовное наказание 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Мособлдума в осеннюю сессию рассмотрит законопроект о профилактике правонарушений среди лиц, отбывших уголовное наказание, документ предусматривает меры социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации таких граждан, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
«В рамках плана работы на третий квартал Мособлдума планирует в осеннюю сессию рассмотреть законопроект, направленный на создание в регионе комплексной системы профилактики правонарушений среди лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы. Документ был разработан уполномоченным по правам человека в Московской области Екатериной Семеновой совместно с прокуратурой Московской области», — отмечается в сообщении.
Как сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, планируется, что проект закона поступит на рассмотрение депутатам регионального парламента в сентябре.
«Осужденный, оказываясь в условиях изолированности от общества, отрывается от привычного уклада жизни. А после освобождения он возвращается в уже изменившиеся социально-экономические условия. Незнание новых правил общественной жизни, сложная социально-психологическая ситуация приводят к совершению новых преступлений. Именно поэтому важно выстроить эффективную систему помощи таким гражданам», — подчеркнул спикер Мособлдумы.
Он напомнил, что основные направления и виды профилактики закреплены в федеральном законе, принятом в 2016 году. Однако анализ данных, полученных из 56 муниципалитетов Московской области, показал, что в последние годы наблюдается рост количества лиц, освобожденных из мест лишения свободы, обратившихся в администрации по вопросам трудоустройства и получения социальной помощи, получения жилья. При этом значительная часть из них остается без конкретной помощи.
«Законопроект предусматривает основные мероприятия, реализуемые в сфере социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание. Также документом предусмотрено создание информационной системы, содержащей сведения о таких лицах», — добавляется в материале.
Брынцалов напомнил, что всего в третьем квартале 2018 года на рассмотрении Мособлдумы будет находиться 29 проектов законов.
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