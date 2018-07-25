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С 1 августа саратовский вокзал перейдет на местное время
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С 1 августа саратовский вокзал перейдет на местное время 

САРАТОВ24 1 час назад
Уже с 1 августа отправление, прибытие и следование поездов дальнего и пригородного сообщения будет производиться с учетом местного времени субъектов Российской Федерации. Соответствующее поручение издал директор «Российских железных дорог» Дмитрий Пегов.
Сейчас на железнодорожных вокзалах Саратовского и Астраханского региона Приволжской железной дороги ведется трансляция объявлений об изменениях в проездных документах. Граждан информируют о прибытии и отправлении поездов по местному времени.
Помимо этого с 1 августа информация о местном времени прибытия и отправления будет отображаться на информационных стендах, на платформенных указателях, табло и вокзальных часах. А 31 июля в 23:00 на вокзалах Саратова, Балакова, Аткарска, Озинок, Ершова, Урбаха, Астрахани, Верхнего Баскунчака время на часах, табло и динамической навигации на территории вокзальных комплексов будет переведено на час вперед и составит 0:00 по местному времени.
Кроме того, в самих билетах на поезда и электрички также будет указано местное время отправления и прибытия.
Чтобы исключить возможность опоздания, «Российские железные дороги» просят пассажиров и посетителей железнодорожных вокзалов заблаговременно прибывать на вокзалы.
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