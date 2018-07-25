Автобусный маршрут №89 продлен до поселка Новая стройка

Частный автобусный маршрут №89 по поручению мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова продлен до поселка Новая стройка, сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.

25 июля глава города вместе с местными жителями совершил тестовую поездку по продленному маршруту. Местные жители сообщили, что два месяца назад на встрече с мэром пожаловались на то, что к ним не ходит общественный транспорт. Ранее они обращались в разные инстанции, но им отказывали, поскольку дорога к поселку слишком узкая.

«Здесь живет 2 300 нижегородцев, общественного транспорта нет совсем, и в бюджете не было заложено ни рубля для решения этой проблемы, — сообщил Владимир Панов. — Тогда мы отнеслись к задаче творчески: нашли дополнительный источник средств, немного расширили и укрепили дорогу гранулятом».

По словам и. о. директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации Романа Ухабина, дорогу планируется полностью привести дорогу в порядок, сделать новое покрытие и нанести разметку.

Также Владимир Панов поручил найти дополнительные ресурсы и к 1 сентября сделать тротуар на одном из участков дороги в Новой стройке.