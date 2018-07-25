Ещё
Автобусный маршрут №89 продлен до поселка Новая стройка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автобусный маршрут №89 продлен до поселка Новая стройка 

АиФ Нижний Новгород 34 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Частный автобусный маршрут №89 по поручению мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова продлен до поселка Новая стройка, сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.
25 июля глава города вместе с местными жителями совершил тестовую поездку по продленному маршруту. Местные жители сообщили, что два месяца назад на встрече с мэром пожаловались на то, что к ним не ходит общественный транспорт. Ранее они обращались в разные инстанции, но им отказывали, поскольку дорога к поселку слишком узкая.
«Здесь живет 2 300 нижегородцев, общественного транспорта нет совсем, и в бюджете не было заложено ни рубля для решения этой проблемы, — сообщил Владимир Панов. — Тогда мы отнеслись к задаче творчески: нашли дополнительный источник средств, немного расширили и укрепили дорогу гранулятом».
По словам и. о. директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации Романа Ухабина, дорогу планируется полностью привести дорогу в порядок, сделать новое покрытие и нанести разметку.
Также Владимир Панов поручил найти дополнительные ресурсы и к 1 сентября сделать тротуар на одном из участков дороги в Новой стройке.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Движение трамваев №22 в Нижнем Новгороде будет временно закрыто НПАТ объявил о наборе водителей и кондукторов СМИ: Олега Сорокина могут перевести в общую камеру СИЗО-1
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма580
Россия пригрозила Грузии силой96
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку370
Заявление Лолиты грозит международным скандалом271
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом31
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение