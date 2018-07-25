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Nestle не удалось доказать в суде исключительные права на форму Kit Kat
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Nestle не удалось доказать в суде исключительные права на форму Kit Kat 

Ведомости 1 час назад
Европейский суд отклонил апелляцию Nestle, которая пыталась оспорить решение суда и доказать исключительные права на батончик Kit Kat из четырех палочек. Об этом сообщает Reuters.
Kit Kat — марка шоколадных батончиков, которые появились в 1935 г. Изначально они были выполнены в форме плоской плитки из четырех палочек, однако сейчас продаются и в других вариантах.
В 2007 г. Cadbury обратилась в ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) с требованием о признании отсутствия исключительный прав у Nestle на форму батончика из четырех палочек, писал Reuters. EUIPO встал на сторону Nestle и отклонил заявление, пояснив, что форма Kit Kat приобрела «отличительный характер» благодаря его долгому использованию. В 2016 г. Европейский суд аннулировал это решение.
Cadbury выпускает сладости под одноименным брендом, а также Picnic, Wispa и др. Компания принадлежит Mondelez.
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