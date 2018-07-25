Опубликовано уникальное интервью ловца Чикатило

В Сети появилось видео последнего интервью генерал-майора Виктора Буракова, который руководил следственной группой в деле известного советского маньяка Андрея Чикатило

В аннотации говорится, что зритель может узнать много сенсационных подробностей от деле, в том числе и о роковых ошибках следствия.

Бураков обнародовал и письма убийцу, которые он писал из тюрьмы.

Напомним, советский следователь Виктор Бураков, который руководил операцией по поимке серийного маньяка Андрея Чикатило, умер в возрасте 70 лет в июле этого года после продолжительной болезни.