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Опубликовано уникальное интервью ловца Чикатило
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Опубликовано уникальное интервью ловца Чикатило 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Сети появилось видео последнего интервью генерал-майора Виктора Буракова, который руководил следственной группой в деле известного советского маньяка Андрея Чикатило.
В аннотации говорится, что зритель может узнать много сенсационных подробностей от деле, в том числе и о роковых ошибках следствия.
Бураков обнародовал и письма убийцу, которые он писал из тюрьмы.
Напомним, советский следователь Виктор Бураков, который руководил операцией по поимке серийного маньяка Андрея Чикатило, умер в возрасте 70 лет в июле этого года после продолжительной болезни.
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