Ещё
Металлоинвест запустил на ОЭМК склад готовой продукции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Металлоинвест запустил на ОЭМК склад готовой продукции 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК, входит в компанию «Металлоинвест») запущен склад накопления и отгрузки готовой продукции. Он обеспечил возможность увеличения объема производства металлопроката, в том числе сортового проката повышенного качества (SBQ) на 60 тыс. тонн в год.
Инвестиции в строительство склада составили около 320 млн рублей. Здание склада состоит из двух пролетов длиной 168 м и шириной 30 м каждый с организацией места выгрузки с железнодорожных платформ в одном из пролетов. Склад обеспечивает единовременное складирование и хранение до отгрузки потребителю 9,5 тыс. тонн стального проката.
До запуска склада отгрузка готовой продукции осуществлялась только в прокатных цехах и Цехе отделки проката (ЦОП) ОЭМК. Из-за нехватки площадей объем накопления и хранения готового металлопроката был ограничен.
«Запуск склада позволяет ОЭМК увеличить производство металлопродукции на Стане 350 и в ЦОП без риска переполнения участков отгрузки готовой продукции, — заявил Первый заместитель генерального директора, директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. — Также мы получили возможность более гибко планировать отгрузку крупных партий стального проката для наших ключевых потребителей».
АиФ: последние новости
В Воронеже закроют проезд в районе СК «Энергия» Скоростной мобильный интернет МТС приходит в поселки Липецкой области Жителей Орла зовут очистить от мусора левый берег реки Ока
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Грузии силой119
Крымский мост начал отделяться от Крыма589
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку374
Заявление Лолиты грозит международным скандалом273
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом32
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение