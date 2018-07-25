Металлоинвест запустил на ОЭМК склад готовой продукции

На Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК, входит в компанию «Металлоинвест» ) запущен склад накопления и отгрузки готовой продукции. Он обеспечил возможность увеличения объема производства металлопроката, в том числе сортового проката повышенного качества (SBQ) на 60 тыс. тонн в год.

Инвестиции в строительство склада составили около 320 млн рублей. Здание склада состоит из двух пролетов длиной 168 м и шириной 30 м каждый с организацией места выгрузки с железнодорожных платформ в одном из пролетов. Склад обеспечивает единовременное складирование и хранение до отгрузки потребителю 9,5 тыс. тонн стального проката.

До запуска склада отгрузка готовой продукции осуществлялась только в прокатных цехах и Цехе отделки проката (ЦОП) ОЭМК. Из-за нехватки площадей объем накопления и хранения готового металлопроката был ограничен.

«Запуск склада позволяет ОЭМК увеличить производство металлопродукции на Стане 350 и в ЦОП без риска переполнения участков отгрузки готовой продукции, — заявил Первый заместитель генерального директора, директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. — Также мы получили возможность более гибко планировать отгрузку крупных партий стального проката для наших ключевых потребителей».