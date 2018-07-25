Стали известны крупнейшие страны‐инвесторы в столичную экономику за 2017 год

В 2017 году зарубежные инвесторы финансировали в развитие экономики Москвы около 280 миллиардов долларов. Наибольшую заинтересованность в этом проявили те страны, которые выступали сторонниками антироссийских санкций, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на министра правительства и руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергея Черемина

США, Япония, Великобритания и Швеция. В прошлом году Германия инвестировала в экономику российской столицы около девяти миллиардов долларов, Франция — 4,6 миллиарда долларов, Италия — три миллиарда 600 тысяч долларов. Наибольшую заинтересованность в развитии этой сферы также проявили Австрия

«Мы не отмечаем никакого оттока иностранных компаний и иностранных инвестиций из столицы», — рассказал Сергей Черемин.

В конце 2014 года санкции иностранных государств оказали незначительное влияние, но впоследствии ситуация нормализовалась, благодаря чему экономика Москвы практически не пострадала.