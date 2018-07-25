Сериал «Академия» — суперпремьера на Пятом

Сотрудница Следственного комитета РФ Анастасия Зорина во время расследования громкого дела обращается к стороннему эксперту — Кириллу Лемке. Он — патологоанатом и преподаватель патанатомии, младший научный сотрудник лаборатории регенерации тканей одного из московских институтов. После успешного окончания дела СК РФ принимает решение создать специальную следственно-экспертную группу «Академия», в которую войдут научные сотрудники различных факультетов этого института — физики, химии, биологии… Куратором отдела назначена Настя Зорина.

Молодому следователю будет нелегко держать в руках Лемке и компанию ученых, для которых поиск истины и результат всегда важнее буквы закона. Тем более, что Кирилл ей нравится, а он женат…

Но игра стоит свеч — многие странные и загадочные преступления будут раскрыты именно благодаря свободному и нестандартному мышлению членов команды «Академия». Первые пять серий детектива выйдут в эфир уже в эту субботу, 28 июля в 0:28 на Пятом канале.

Жанр: Детектив, 60 серий по 50 минут.