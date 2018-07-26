Актриса сериала «Академия» рассказала о коллизиях на съемочной площадке

28 июля на Пятом канале состоится премьера телесериала «Академия» — детектива с элементами романтики и драмы. Исполнительница главной роли — Галина Сумина рассказала, как проходили съемки и похожа ли героиня на нее саму.

Фото: ВКонтакте

По сюжету сотрудница Следственного комитета РФ Анастасия Зорина , выясняя обстоятельства резонансного происшествия, обращается к стороннему эксперту — патологоанатому Кириллу Лемке. После успешного завершения этого дела, Следственный комитет формирует спецгруппу под названием «Академия», куда входят физики, химии, биологии… Куратором отдела назначена Настя Зорина. Это волевая девушка, молодая и видящая мир только в черно-белых тонах. И, как рассказала Сумина, похожая на нее лишь одной чертой характера — ответственностью. По сценарию, ее героиня вынуждена заботиться о младшей сестре, а в реально жизни у Галины младших сестер целых четыре.

— Это была моя первая главная роль. Для меня это было сложно. Было мало опыта. Моя героиня и ее сестра потеряли родителей в раннем возрасте. И моя героиня была для сестры как мать и отец. Достаточно жесткая, сильная, волевая женщина. А на самом деле, я думаю, для моей героини встреча с Лемке (Прим. ред. — Кирилл Лемке, судмедэксперт, роль которого исполнил Максим Битюков ) — это такой период взросления. Она, общаясь с ним, становится более взрослой. До этого у нее в жизни было только черное и белое. А теперь появляются другие краски. Все не так однобоко становится. Она понимает, что можно идти на компромиссы, что можно договариваться. Становится более мягкой, женственной. Я думаю, эта героиня не похожа на меня. Какие-то черты может и есть. Я очень ответственная. У меня четыре сестры младшие. И я привыкла, что я тоже несу ответственность. В плане, что нужен порядок, проверить, собрались ли все в школу. Может в этом мы похожи. А в остальном — нет, мы вообще не похожи.

Фото: Пятый канал

Роль Кирилла Лемке исполнил Максим Битюков. Партнер по сериалу старше Галины на 14 лет. Но при этом абсолютно не давил своим опытом на начинающую актрису, для которой это была первая главная роль.

— Максим старше меня и гораздо опытнее. Он всегда старался мне помочь, если это требовалось. Он очень внимательный, крайне чуткий и очень добрый. Редко встретишь такого партнера. У него на съемочной площадке была кличка Шукшин. Он такой деревенский мужик. Очень хороший Максим. Как партнер и как человек. Мы до сих пор общаемся. Во время сериала сдружились и до сих пор общаемся.

Фото: Пятый канал

Во время съемок без проблем не обошлось. Но нерадивого сотрудника Галина вспоминает лишь со смехом.

— У нас был реквизитор, смешной парень. Его звали Дастан. И он все время был не готов. То этого у нас не было, то того. Ну, так, по мелочи. И у нас режиссеры, и первый, и второй все время кричали: Дастан, Дастан, Дастан! У нас это имя так приелось, что когда мы снимали очередную сцену и у нас на столе лежало тело молодой девушки и мы высказывали свои гипотезы, что случилось, в какой-то момент я называю эту девушку именем Дастан! То есть настолько оно у меня приелось, что так вот сказала. И, смотрю, у всех такие лица, будто они сейчас расколются. А я сначала даже и не поняла, в чем дело.

Видео: Пятый канал

Героиня Галины Суминой очень увлечена патологоанатомом Лемке, но тот женат. В жизни же девушка куда счастливее. Уже четыре с половиной года она живет с любимым человеком. А вот как сложатся судьбы сериальных персонажей, смотрите на Пятом канале с 28 июля.