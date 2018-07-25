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Как снять ограничения со счетов, если их у вас несколько
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Как снять ограничения со счетов, если их у вас несколько 

Время бухгалтера 1 час назад
Минфин разъяснил, как организациям и ИП разблокировать счета, операции по которым остановлены из-за несвоевременной уплаты налогов.
Приостановка движения средств по счетам отменяется решением ИФНС.
Для отмены понадобятся копии документов об оплате обязательств. Предоставить решение об отмене налоговики обязаны на следующий день после получения платежек.
Особое внимание уделено ситуации, при которой налогоплательщик является обладателем нескольких счетов, а общий остаток средств на них превышает сумму, указанную в решении о блокировке.
В этом случае держатель счета вправе по п. 9 ст. 76 НК РФ попросить снять ограничения хотя бы с некоторых из своих счетов. Для этого ему нужно предоставить в налоговую заявление о снятии блокировки, указав счета на которых хватает средств для взыскания обязательств по решению.
На полученное заявление налоговая служба обязана отреагировать в течение 2-х дней.
ПИСЬМО Минфина РФ от 28.04.2018 № 03-02-08/29391
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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