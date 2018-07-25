Глава президентского Совета по правам человека предложил присвоить мемориальной зоне «Дубовка» в Воронеже статус памятника

Об этом Михаил Федотов заявил во время визита в Воронежскую область . Мемориальной зоне «Дубовка» в Воронеже должен быть присвоен специальный охранный статус памятника. Об этом завил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Он посетил регион с рабочим визитом. В частности, побывал у памятника «Ротонда» и обсудил с представителями мэрии дальнейшую судьбу объекта. Работы по консервации одного из главных символов боёв за Воронеж планируют начать до конца 2018 года. Сейчас ведётся подготовка проектной документации и экспертиза памятника. По плану, внешние бетонные конструкции законсервируют, а в подвальных помещениях, возможно, откроют музей. Следующей остановкой Михаила Федотова стал мемориал жертвам политических репрессий. Эту тему Совет курирует с 2011 года. В частности, была разработана и утверждена правительством концепция государственной политики по увековечению памяти, создана специальная межведомственная рабочая группа по координации этой работы. В Воронеже главная проблема мемориала сейчас — это его охранный статус.

— Есть две сложности в создании здесь памятника регионального значения, предании ему соответствующего статуса. И мы сказали, что мы обязательно постараемся помочь, мы знаем, как подобные проблемы решаются в других регионах и готовы посодействовать, — заверил председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.