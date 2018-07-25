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10 млн рублей потратят в Ростовской области на корм для собак
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10 млн рублей потратят в Ростовской области на корм для собак 

Деловое сообщество 1 час назад
Из федерального бюджета будет выделено 9 миллионов 882 тысячи 600 рублей на снабжение кормом собак Министерства внутренних дел. Заявка предусматривает поставку 32,4 тысячи килограммов корма с ягненком, 2016 килограммов корма для взрослых собак крупных пород с курицей. Кроме того, будет закуплено 504 килограмма диетического корма и корма для щенков, 300 килограммов корма для собак с остеоартритом, 204 килограмма сублимированного корма для взрослых собак. Корм должен содержать 340-430 килокалорий, а так же магний, калий, витамины А и D3, йод, цинк, селен и так далее.
Победитель заявки обязан будет предоставлять питание для собак в мешках фасовкой от 14 до 18 кг до конца 2018 года и будет определён 7 августа.
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