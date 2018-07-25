В Оренбуржье из-за засухи ввели режим ЧС 

Режим чрезвычайной ситуации введен в Оренбуржье: сильная засуха погубила посевы сельхозкультур на площади 249 тысяч гектаров.
Как сообщила в среду пресс-служба правительства области, соответствующий указ подписал губернатор региона Юрий Берг. Для организации помощи сельхозпроизводителям, пострадавшим от атмосферной и почвенной засухи, будет создан специальный штаб.
— Главам муниципальных образований необходимо принять неотложные меры по снижению негативных последствий чрезвычайной ситуации, организованному проведению уборки урожая и заготовке кормов, — отмечается в документе.
По данным регионального минсельхоза, в этом сезоне на полях Оренбуржья предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуру на площади 2 712,3 тысяч гектаров. Из-за сложных погодных условий валовый сбор зерна планируется ниже уровня прошлого года.
Справка «РГ»
Режим ЧС регионального характера введен в крупнейших городах области — Оренбурге и Орске. В список пострадавших от засухи территорий вошли также Адамовский, Акбулакский, Асекеевский, Беляевский, Бугурусланский, Бузулукский, Грачевский, Домбаровский, Илекский, Кваркенский, Курманаевский, Матвеевский, Новоорский, Новосергиевский, Октябрьский, Оренбургский, Первомайский, Переволоцкий, Пономаревский, Сакмарский, Саракташский, Светлинский, Северный, Ташлинский, Тоцкий, Тюльганский районы, Абдулинский, Гайский, Кувандыкский, Соль-Илецкий, Сорочинский и Ясненский городские округа.