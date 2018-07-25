В Оренбуржье из-за засухи ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Оренбуржье: сильная засуха погубила посевы сельхозкультур на площади 249 тысяч гектаров.

Как сообщила в среду пресс-служба правительства области, соответствующий указ подписал губернатор региона Юрий Берг . Для организации помощи сельхозпроизводителям, пострадавшим от атмосферной и почвенной засухи, будет создан специальный штаб.

— Главам муниципальных образований необходимо принять неотложные меры по снижению негативных последствий чрезвычайной ситуации, организованному проведению уборки урожая и заготовке кормов, — отмечается в документе.

По данным регионального минсельхоза, в этом сезоне на полях Оренбуржья предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуру на площади 2 712,3 тысяч гектаров. Из-за сложных погодных условий валовый сбор зерна планируется ниже уровня прошлого года.

Справка «РГ»