О пространстве и времени расскажут в Южном Тушине

Культурном центре «Салют» по адресу: улица Свободы, дом 37 в воскресенье, 5 августа, состоится очередная бесплатная лекция по астрономии. Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко.

— Слушатели узнают интересные факты о теории относительности, о пространстве и времени, гравитации, — пояснила Татьяна Кучеренко . — Лекцию прочитает Юрий Бессонов.

Начало мероприятия в 15.00. Вход свободный по предварительной регистрации по ссылке: https://kultura37.timepad.ru/event/770194/. Ограничение по возрасту 6+.

Напомним, мероприятие пройдет в рамках образовательного проекта — годового курса по астрономии «Просто о сложном!». Всего запланировано 24 занятия. Ежемесячно проводится по две лекции.