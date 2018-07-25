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ZDI заплатит до $200 000 за RCE-эксплойты в веб-приложениях
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ZDI заплатит до $200 000 за RCE-эксплойты в веб-приложениях 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Фото: Anti-Malware.ru
Инициатива по поиску уязвимостей нулевого дня Zero Day Initiative (ZDI), основанная компанией Trend Micro, призывает исследователей искать 0-day бреши удаленного выполнения кода (RCE) в нескольких продуктах на стороне сервера. За некоторые из них ZDI обещает выплатить до 200 000 долларов.
Брайан Горенц, представитель ZDI, поясняет:
«Начиная с 1 августа мы будем предлагать специальную денежную премию за обнаружения отдельных недостатков безопасности. Предложение будет ограничено по времени».
Исследователи смогут получить вознаграждения за бреши в следующих продуктах: Joomla, Drupal, WordPress, NGINX, Apache HTTP Server и Microsoft IIS.
Как только будет выплачен первое вознаграждение, продукт будет удален из списка. Зато в этом же списке появится новый продукт, обнаружение уязвимости в котором будет стоить своих денег. Первый исследователь, предоставивший рабочий эксплойт, позволяющий удаленно выполнить код, получит полную сумму вознаграждения.
Остальным тоже что-нибудь перепадет, так как их материалы все равно будут использованы ZDI, следовательно, за них заплатят определенную сумму в рамках другой программы по поиску уязвимостей.
Авторы инициативы подчеркивают, что 0-day эксплойт должен использовать уязвимость в самом продукте, а не в стороннем плагине или аддоне. Также обязательным условием является предоставление полностью рабочей версии эксплойта, а не только POC-кода.
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