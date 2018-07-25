Участники стратегической сессии предложили идеи по оптимизации системы здравоохранения региона

Это уже второе межмуниципальное мероприятие подобного формата, инициированного главой региона Дмитрием Азаровым . Первая стратегическая сессия состоялась на прошлой неделе и была посвящена вопросам в сфере ЖКХ. На второй обсуждали проблемы и актуальные задачи в сфере здравоохранения. Сессия проходила два дня, 24–25 июля.

В среду на сессии работали основные тематические площадки. Одна из секций была посвящена доступной и качественной медицине в Самарской области . В работе площадки участвовало около ста человек — руководители учреждений здравоохранения губернии, представители общественных организаций, областного минздрава

Модератором секции выступил главный врач Кинель-Черкасской центральной районной больницы Наиль Нугманов. Он напомнил ключевые тезисы из выступления главы региона Дмитрия Азарова на открытии стратегической сессии во вторник, 24 июля: «Это уменьшение очередей в поликлиниках, повышение качества оказания медицинских услуг, удовлетворенность жителей работой медицинских учреждений».

Сегодня многие жители недовольны качеством работы поликлиник. Особенно остро эта проблема стоит в сельских поселениях и муниципальных районах. Например, в Большеглушицком районе общественниками проводился опрос. 95% опрошенных жителей высказали недовольство длинными очередями в поликлиниках, невнимательностью медицинского персонала, небольшим количеством врачей и специалистов узкого профиля.

"Вопрос удовлетворенности жителей качеством медицинских услуг очень важен. В своем апрельском послании глава региона Дмитрий Игоревич Азаров отметил, что всего лишь треть населения губернии медицинскими услугами довольна, — сказал Наиль Нугманов. — Наиболее слабое звено — амбулаторно-поликлиническая служба".

Наиль Нугманов рассказал о проекте «Бережливая поликлиника», который планируется реализовывать на территории Самарской области.

"Это совместный проект Министерства здравоохранения РФ и государственной корпорации «Росатом» . Его цель — оптимизация работы поликлиник, снижение времени пребывания в учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу. Проект должен помочь создать доброжелательную атмосферу в медучреждениях, комфорт для населения, чтобы люди приходили туда чаще и занимались собственным здоровьем", — сказал Наиль Нугманов.

В Кинель-Черкасской ЦРБ систему «Бережливая поликлиника» начали тестировать еще в 2017 году. По информации замглавврача больницы Эльвиры Вертяновой, в медучреждении полностью изменили логистику. «Докторов избавили от бумажной волокиты. Система выстроена так, что вся непрофильная для врачей работа была переложена на отдельных сотрудников, — пояснила она. — В ближайшее время ЦРБ полностью перейдет на электронный документооборот».

На реализацию пилотного проекта в Кинель-Черкасской ЦРБ в 2017–2018 гг. потратили всего 5,8 млн руб., из которых 597 тыс. руб. было выделено из областного бюджета, остальное — деньги ЦРБ и спонсоров. В течение полутора лет, пока тестировался проект, в больнице проводили регулярные опросы. Было проведено 70 таких опросов, в которых приняли участие свыше 500 пациентов, сообщил Наиль Нугманов. От 86 до 94% опрошенных остались удовлетворены новой работой регистратуры, качеством оказания медицинской помощи, общим временем приема у врача, которое в среднем сократилось на 32 минуты.

Также на площадке поднимался вопрос оптимизации работы «скорой помощи». По информации главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области Инны Трухановой, сейчас в Самарской области разрабатывается карта доступности службы.

Специалисты проводят анализ того, как лучше расположить на территории региона станции и пункты «скорой помощи», чтобы медики приезжали на любой вызов в течение 20 минут. Сегодня в среднем по области бригады службы приезжают в течение 30 минут после вызова.

Также Инна Труханова сообщила, что в августе в Самарской области планируется установить информатизированную систему, которая будет предоставлять службе «скорой помощи» данные о наличии свободных столов в хирургических отделениях.

По итогам работы площадки были сформированы следующие идеи по развитию сферы здравоохранения Самарской области. Участники секции предложили внедрить проект «Бережливая поликлиника» на всей территории области и транслировать в другие медучреждения опыт Кинель-Черкасской ЦРБ". Также поликлиникам предлагается разработать локальные планы по устранению замечаний от пациентов и общественных объединений.