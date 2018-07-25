В трех домах в Приокском районе отключили холодную воду 25 июля

Об этом сообщает Управление ГОЧС по Нижнему Новгороду.

До 19.00 воды не будет по адресам: улица Вологдина, д. 1а, улица Луганская, д. 2а, 4а. Отключения связаны с плановыми работами.