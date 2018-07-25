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В трех домах в Приокском районе отключили холодную воду 25 июля
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В трех домах в Приокском районе отключили холодную воду 25 июля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает Управление ГОЧС по Нижнему Новгороду.
До 19.00 воды не будет по адресам: улица Вологдина, д. 1а, улица Луганская, д. 2а, 4а. Отключения связаны с плановыми работами.
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