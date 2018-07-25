Ещё
В ОНФ предложили сократить количество магазинов с алкоголем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ОНФ предложили сократить количество магазинов с алкоголем 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили правительству РФ сократить количество магазинов, где продается алкоголь, особенно в спальных районах, а также повысить акцизы на спиртное и табак. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе движения.
"С целью снижения доступности алкоголя предложено уменьшить плотность точек продаж (особенно в спальных районах), добиваться продажи спиртных напитков в специализированных магазинах и ужесточить прежние ограничения, касающиеся времени продаж алкоголя. Еще одним сдерживающим фактором потребления спиртных напитков и сигарет эксперты назвали цену, поэтому необходим рост акцизов и косвенных налогов на алкогольную и табачную продукцию", — отмечается в сообщении.
В ОНФ уточнили, что эти предложения направлены в правительство в рамках подготовки национальных проектов, предусмотренных новым майским указом президента Владимира Путина, и будут обсуждаться на площадке ОНФ.
"Алкогольная угроза для государства сегодня — это не только смертность мужчин и женщин в трудоспособном возрасте, но и деградация вследствие пьянства, утрата духовности значительных слоев населения, колоссальные экономические потери государства, ухудшение здоровья населения и генофонда, и, по большому счету, реальная угроза нашей национальной безопасности", — приводит пресс-служба движения слова модератора тематической площадки ОНФ «Здравоохранение», депутата Госдумы Николая Говорина.
По его словам, эксперты ОНФ также предлагают сосредоточиться на «создании в молодежной среде положительной мотивации трезвого и здорового образа жизни, отказа от табака и его суррогатов». «В этом направлении важно, в том числе через социальную рекламу и СМИ, создавать отрицательный имидж людей, которые следуют вредным привычкам, а также давать объективную информацию о том, что систематическое потребление алкоголя в молодом возрасте неминуемо закончится трагическим исходом — развитием алкогольной зависимости с последующей деградацией», — отметил Говорин.
ТАСС: последние новости
Кудрин: разбирательства с пытками в колониях говорят о возможности реформ в этой сфере "Барселона" объявила о переходе футболиста Малкома из "Бордо" ЦИК перенес рассмотрение вопроса, предлагаемого КПРФ для пенсионного референдума
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Грузии силой126
Крымский мост начал отделяться от Крыма578
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку375
Заявление Лолиты грозит международным скандалом273
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России57
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение