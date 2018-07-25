В ОНФ предложили сократить количество магазинов с алкоголем

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили правительству РФ сократить количество магазинов, где продается алкоголь, особенно в спальных районах, а также повысить акцизы на спиртное и табак. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе движения.

"С целью снижения доступности алкоголя предложено уменьшить плотность точек продаж (особенно в спальных районах), добиваться продажи спиртных напитков в специализированных магазинах и ужесточить прежние ограничения, касающиеся времени продаж алкоголя. Еще одним сдерживающим фактором потребления спиртных напитков и сигарет эксперты назвали цену, поэтому необходим рост акцизов и косвенных налогов на алкогольную и табачную продукцию", — отмечается в сообщении.

В ОНФ уточнили, что эти предложения направлены в правительство в рамках подготовки национальных проектов, предусмотренных новым майским указом президента Владимира Путина , и будут обсуждаться на площадке ОНФ.

Николая Говорина. "Алкогольная угроза для государства сегодня — это не только смертность мужчин и женщин в трудоспособном возрасте, но и деградация вследствие пьянства, утрата духовности значительных слоев населения, колоссальные экономические потери государства, ухудшение здоровья населения и генофонда, и, по большому счету, реальная угроза нашей национальной безопасности", — приводит пресс-служба движения слова модератора тематической площадки ОНФ «Здравоохранение», депутата Госдумы

По его словам, эксперты ОНФ также предлагают сосредоточиться на «создании в молодежной среде положительной мотивации трезвого и здорового образа жизни, отказа от табака и его суррогатов». «В этом направлении важно, в том числе через социальную рекламу и СМИ, создавать отрицательный имидж людей, которые следуют вредным привычкам, а также давать объективную информацию о том, что систематическое потребление алкоголя в молодом возрасте неминуемо закончится трагическим исходом — развитием алкогольной зависимости с последующей деградацией», — отметил Говорин.