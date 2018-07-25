Расходы прошлых периодов: что с перерасчетом налога

Минфин рассмотрел обращение налогоплательщика о порядке отражения в учете по налогу на прибыль:

расходов прошлых периодов, обнаруженных в текущем периоде; безнадежной задолженности.

Расходы прошлых периодов

Для признания расходов действует правило, описанное в ст. 272 НК РФ , то есть, расходы подлежат отражению в учете в том периоде, в котором происходит их начисление. При этом не играет роли период их фактической выплаты.

Что касается обнаружения расходов прошлых периодов, вовремя не отраженных в учете, здесь действует порядок, указанный в п. 1 ст. 54 НК РФ. А именно, потребуется перерасчет налога за период, в котором указанная оплошность была совершена. Если определить момент ошибки не представляется возможным, то пересчитать налог придется в периоде ее обнаружения.

Данное правило работает и в случае ошибки, приведшей к переплате налога. Переплату можно зачесть или вернуть, написав соответствующее заявление в ИФНС . Документ допускается подать в течение 3-х лет со дня перечисления налога.

Безнадежная задолженность

Безнадежные долги, а также аналогичные обязательства, не покрытые резервом по сомнительной задолженности, относятся к статье внереализационных расходов.

Для «прощения» указанной задолженности необходимо выполнение условий:

истечение срока исковой давности; невозможность взыскания долга на основании акта госоргана или по причине ликвидации юрлица.

Таким образом, как только закончится срок исковой давности, долг можно признать безнадежным и включить в состав внереализационных расходов в периоде истечения указанного срока.

ПИСЬМО Минфина РФ от 20.06.2018 № 03-03-06/1/42047

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